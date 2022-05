La Ligue Arabe félicite “le peuple libanais pour la tenue des élections législatives”

Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a publié ce mardi un communiqué félicitant “le peuple libanais pour la tenue des élections législatives du 15 mai”, espérant que “les élections seront une étape positive vers la correction des conditions politiques et économiques dans le pays.”

Il a appelé la population à soutenir le parlement élu et à faire accélérer la formation d’un gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires et indispensables pour permettre au Liban de sortir de la crise qu’il traverse, notamment avec la conclusion d’un accord définitif avec le Fonds monétaire international, qui contribueraient à améliorer les conditions de vie des Libanais, à relancer l’économie et à mettre fin aux souffrances de la population.

Aussi, Ahmed Aboul Gheit a appelé les dirigeants libanais de diverses sectes et affiliations politiques à faire preuve du plus haut niveau de responsabilité et à défendre l’intérêt national, considérant que les mois à venir représenteront un test critique de la capacité du pays à surmonter la crise.

Il s’est aussi adressé à la communauté internationale à se tenir aux côtés du Liban et à renforcer sa fermeté économique face à la situation actuelle.