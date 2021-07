La valeur de la livre libanaise s’est encore améliorée au marché noir, avec un taux de change de 18 050 LL/USD à l’achat et de 18 100 LL/USD à la vente, sur fond d’un règlement possible des différends politiques et de la possible proclamation prochaine d’un nouveau gouvernement dans les jours qui viennent.

Hier, le premier ministre désigné Najib Mikati s’est rendu auprès du chef de l’état, le général Michel Aoun. Les 2 hommes ont discuté de la formation du prochain gouvernement. Le premier ministre désigné a ainsi indiqué être en accord avec le président de la république concernant les grandes lignes du prochain cabinet, dont l’avènement constitue une des conditions préalables au déblocage de l’aide internationale.

