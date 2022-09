La livre libanaise dérape aussi sur la plateforme de la Banque du Liban

Publicité

La livre libanaise a atteint son plus bas historique sur la plateforme électronique de la Banque du Liban avec un taux de parité de 28 800 LL/USD pour volume de seulement 28 millions de dollars échangés.

La livre libanaise a également touché son plus bas historique dans les marchés parallèles, à plus de 37 000 LL/USD avec un taux de parité de 37 400 LL/USD à l’achat et de 37 500 LL/USD à la vente en fin d’après-midi.

Cette dégradation était attendue par beaucoup après que la Banque du Liban a cessé de fournir les devises étrangères nécessaires au financement des achats de carburants sur le plan national en début de semaine.

