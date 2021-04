La parité de la livre libanaise face au dollar est en léger recul ce mardi 27 avril au marché noir, avec un taux de change de 12 375 LL/USD à l’achat et de 12 425 LL/USD à la vente après l’annonce hier d’un nouveau report par la Banque du Liban de la fameuse plateforme électronique Sayrafa au 4 mai prochain.

La monnaie locale était portant relativement stable depuis une semaine avec un taux de change oscillant entre 12 000 LL/USD et 12 250 LL/USD.

Le lancement initial de cette plateforme censé réguler le cours de la livre libanaise en reflétant l’offre et la demande et lutter contre la spéculation devait intervenir le 16 avril dernier. Cependant, on ignore pour l’heure les modalités exacts du mécanisme et le parité de départ.