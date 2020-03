Alors que l’échéance du 9 mars approche, une importante émission d’Eurobonds pour la somme de 1.2 milliards de dollars arrivant à maturité, la livre libanaise perd à nouveau du terrain face au dollar. Ainsi, le taux de change sur les marchés parallèles atteignent 2 500 LL/USD, contre un taux officiel toujours de 1507 LL/USD.

Ainsi, les autorités libanaises, soumises à un lobbying intense des banques et de certains créanciers, devraient indiquer dans les heures et les jours à venir s’ils choisissent de mettre le Liban en état de défaut de paiement, une étape nécessaire pour l’ouverture de négociation avec les créanciers ou s’ils choisissent de rembourser via les réserves monétaires de la Banque du Liban, ce que redoutent certains experts, soulignant qu’il serait préférable de les réserver à l’achat de produits de première nécessité à l’usage de la population.

csv Taux de change Livre Libanaise/dollar Taux officiel Taux Parallèle Taux Marché Noir Date Achat Vente Achat Vente Achat Vente % de variation sur un jour % entre taux officiel et marché noir sur un jour 16 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2375 2450 - 62.5207 17 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2450 2525 3.0612 67.4959 18 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2450 2525 0 67.4959 19 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2380 2440 -3.3663 61.8574 20 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2420 2470 1.2295 63.8474 21 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2425 2475 0.2024 64.1791 22 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2470 2500 1.0101 65.8375 23 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2470 2500 0 65.8375 24 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2430 2480 -0.8 64.5108 25 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2420 2460 -0.8065 63.1841 26 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2440 2480 0.8130 64.5108 27 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2435 2475 -0.2016 64.1791 28 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2440 2470 -0.2020 63.8474 29 février 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2450 2480 0.4049 64.5108 1er Mars 2020 1507.5 1507.5 2000 2000 2465 2500 0.8065 65.8375