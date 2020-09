Alors que la proclamation du prochain gouvernement fait toujours face à de nombreux obstacles, la valeur de la livre libanaise se détériore légèrement au marché noir avec un taux de change de 7 550 LL/USD à l’achat et de 7 650 LL/USD à la vente.

La parité dit du marché reste stable à 3 850 LL/USD à l’achat et à 3 900 LL/USD à la vente et la parité officielle à 1507 LL/USD.

Pour l’heure, l’incertitude plane toujours concernant la formation du prochain gouvernement alors que le délai accordé par la communauté internationale s’est achevé ce matin, sur fond de rumeur de suspension de la feuille de route française concernant le Liban.

