La caisse centrale des statistiques a estimé à 6.7% la récession économique en 2019. Cette baisse aurait même atteint 15% lors du dernier semestre de l’année dernière par rapport à la période correspondante de 2018. Pour l’heure, certains rapports estiment que la récession économique pourrait atteindre 24% en 2020.

La contraction de l’économie libanaise n’avait atteint que 1.9% en 2018.

Pour l’année 2019, elle s’est contractée de 3% au premier semestre, puis de 7% au deuxième semestre, de 2% au troisième semestre et de 15% au dernier semestre par rapport aux périodes correspondantes de 2018.

Par ailleurs, le PIB nominal serait estimé de 53.6 milliards de dollars contre 55 milliards de dollars en 2018.

Au niveau des différents secteurs d’activité:

À noter que les secteurs de l’immobilier et des services financiers ont connu une croissance de 5% l’année dernière.

Le secteur en terme nominal le plus impacté par la crise a été celui de la construction, avec une baisse de 33.7%, tout comme ceux de l’information et des télécoms (-7.7%), de l’agriculture (-7.4%) ou des services aux entreprises (-7.3%)

