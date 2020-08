Les incidents entre forces de l’ordre et manifestants ont fait 230 blessés ce samedi 8 août, indique la Croix Rouge Libanaise et 1 mort dans les rangs des Forces de Sécurité Intérieur, alors que plusieurs immeubles dont le siège de l’Association des Banques du Liban, le Gray, l’immeuble du An Nahar, déjà endommagé par l’explosion, ont été pris par les manifestants.

Outre le Ministère de l’environnement, le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Economie ou encore de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ont également été investis par les manifestants.



Un appel à manifester avait ainsi circulé suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août.