Le nonce apostolique, Mgr. Joseph Spiteri, a confirmé au Président de la République, le général Michel Aoun, la venue prochaine du Pape François au Liban.

Les dates de ce déplacement restent cependant à déterminer.

Le 8 mars dernier, dans la foulée de son retour depuis l’Irak, le Pape François a indiqué vouloir se rendre prochainement au Liban, un pays largement impacté par la crise économique qu’il traverse.

Le Liban est en crise et a une faiblesse résultant de la diversité, avait alors reconnu le Pape Francois, soulignant par ailleurs la résilience de la population libanaise.

Le Pape François avait à plusieurs reprises exprimé son soutien à la population libanaise, notamment le 2 septembre 2020, soulignant qu’”un danger extrême menace l’existence même du Liban“ et exprimant son admiration au peuple libanais et à sa foi en Dieu, et du fait de faire de leur pays une place de la tolérance, du respect et de la coexistence unique dans la région.

“Un mois après la tragédie, mes pensées vont toujours à ce cher Liban et en particulier à sa population“, avait alors déclaré le pape en tenant un drapeau libanais amené par un jeune prêtre.