La Russie exclue du système bancaire SWIFT

Suite à la guerre entreprise par la Russie contre l’Ukraine, la communauté internationale a finalement adopté ce samedi d’exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), rouage essentiel de la finance mondiale.

Pour rappel, le réseau SWIFT est une composante du système financier international. SWIFT agit en tant qu’intermédiaire faciliant le transport des messages contenant des instructions de paiement entre les institutions financières impliquées dans une transaction. SWIFT ne gère pas de comptes pour des particuliers ou d’institutions financières, et ne détient pas de fonds ou d’actifs financiers. Il ne propose pas non plus des fonctions de compensation ou de règlement des transactions.