Une déclaration de l’ambassade d’Ukraine au Liban accuse le navire russe FEDOR, appartenant par LLC ANSHIP, d’avoir illégalement pénétré dans le port fermé de Feodosia entre le 1er et le 19 février 2024, pour charger des produits agricoles volés dans le sud de l’Ukraine occupé par les forces russes. Ces produits étaient destinés au Liban, incluant du maïs, du blé, et de la farine, et étaient estampillées comme en provenance de Russie.

Selon l’ambassade, ces chargements, prouvés volés des territoires ukrainiens temporairement occupés, étaient destinés à être livrés à deux entreprises syriennes à travers le port de Beyrouth. Les documents de quarantaine indiquent que les céréales provenaient de régions spécifiques d’Ukraine et étaient expédiées par des entités russes, dans une tentative de masquer le vol de ces biens en violation des frontières ukrainiennes.

L’entrée du FEDOR à Beyrouth représente, toujours selon l’Ukraine, une violation par le Liban envers la résolution 1183 de l’Organisation Maritime Internationale (IMO), qui condamne l’invasion russe de l’Ukraine et appelle à éviter de briser le blocus des ports occupés par la Russie. L’Ukraine prévoit de lancer des procédures criminelles contre les participants identifiés à cette affaire, y compris le capitaine du FEDOR et d’autres impliqués, avec des sanctions possibles contre les entités et individus.