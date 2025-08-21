La théorie du vol d’oies sauvages : l’ascension économique asiatique face au déclin occidental

- Advertisement -

La théorie du vol d’oies sauvages, formulée par l’économiste japonais Kaname Akamatsu dans les années 1930, éclaire le processus d’industrialisation séquentielle des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui a bouleversé l’équilibre économique mondial. Publiée en 1937 dans le Journal of Developing Economies, elle décrit un cycle en trois étapes : importation de biens manufacturés, développement d’une production domestique, puis exportation de ces biens. Une fois un certain niveau de maturité économique atteint, le pays transfère les industries à faible valeur ajoutée, comme le textile ou l’assemblage, à des nations moins avancées, pour se concentrer sur des secteurs à haute intensité technologique, tels que l’électronique, les semi-conducteurs ou l’intelligence artificielle. Graphiquement, ces cycles forment des courbes en cloche, évoquant la formation en V des oies migratrices, d’où le nom de la théorie. Le Japon, pionnier dès l’ère Meiji (1868-1912), a servi de première oie de tête, suivi par les quatre dragons (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan) dans les années 1960, puis par les nouveaux tigres (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam) et la Chine à partir des années 1980. Le modèle repose sur plusieurs mécanismes clés. Premièrement, les avantages comparatifs dynamiques permettent à un pays de débuter avec des industries intensives en main-d’œuvre, exploitant des salaires bas. Par exemple, le salaire horaire moyen dans l’industrie textile chinoise était de 0,50 dollar en 1990, contre 15 dollars aux États-Unis. Deuxièmement, le transfert industriel est facilité par des investissements directs étrangers (IDE), qui ont atteint 315 milliards de dollars en Asie de l’Est et du Pacifique en 2019, soit 22 % des flux mondiaux, contre 10 % en 1990, selon la Banque mondiale. Troisièmement, l’intégration régionale, renforcée par des accords comme la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) ou l’accord Chine-ASEAN (CAFTA), a stimulé les échanges intra-asiatiques, qui représentaient 57 % du commerce total de l’ASEAN en 2020. Ce cadre a permis à l’Asie de capter une part croissante de la production et du commerce mondiaux, tandis que l’Occident voit sa compétitivité s’éroder face à cette dynamique.

Mise en œuvre historique : l’essor économique de l’AsieLe Japon : pionnier du modèle

L’industrialisation japonaise, initiée à l’ère Meiji, s’est appuyée sur l’importation de technologies occidentales pour développer le secteur textile, qui représentait 37 % des exportations japonaises en 1955. Dès les années 1960, le Japon a transféré ces industries à faible valeur ajoutée aux quatre dragons, se concentrant sur l’automobile et l’électronique. En 1980, le Japon générait 10 % du PIB mondial, devenant la deuxième économie mondiale. Entre 1960 et 1980, sa croissance annuelle moyenne s’élevait à 7,8 %, soutenue par des investissements massifs dans l’éducation, avec un taux d’alphabétisation de 99 % en 1970, et les infrastructures, comme le Shinkansen, lancé en 1964. Ce succès a posé les bases du modèle du vol d’oies sauvages, avec le Japon comme leader régional, exportant non seulement des biens, mais aussi des capitaux et des technologies vers ses voisins asiatiques.

Les quatre dragons : relais de l’industrialisation

Dans les années 1960, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan ont adopté ce modèle, soutenus par des IDE japonais et américains. La Corée du Sud a vu son PIB par habitant passer de 279 dollars en 1970 à 6 317 dollars en 1990, avec une croissance annuelle moyenne de 8,5 %. Samsung, par exemple, représentait 15 % des exportations sud-coréennes en 1995, tandis que Hyundai dominait la construction navale mondiale, produisant 30 % des navires marchands en 1990. Singapour, grâce à des politiques pro-investissement, a attiré 10 milliards de dollars d’IDE en 1980, devenant un hub financier et logistique, avec un port gérant 20 % du transbordement mondial de conteneurs en 2000. Hong Kong s’est spécialisé dans la finance, devenant le troisième centre financier mondial en 1990, tandis que Taïwan a excellé dans les semi-conducteurs, avec TSMC contrôlant 50 % du marché mondial en 2020. Ces pays ont bénéficié de politiques étatiques interventionnistes, comme les plans quinquennaux sud-coréens, qui ont alloué 20 % du budget national à l’industrie lourde dans les années 1970, et d’un accès privilégié au marché américain, qui absorbait 40 % de leurs exportations dans les années 1980.

Les nouveaux tigres et la Chine : une nouvelle vague

À partir des années 1980, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam ont intégré le modèle. La Malaisie a vu ses exportations d’électronique passer de 1 milliard de dollars en 1980 à 30 milliards en 2000, représentant 50 % de ses exportations totales. Le Vietnam, après les réformes Doi Moi de 1986, a attiré 20 milliards de dollars d’IDE en 2022, devenant un hub pour l’électronique, représentant 20 % des exportations mondiales de smartphones. La Chine, avec les réformes de 1978 lancées par Deng Xiaoping, a transformé ses zones franches, comme Shenzhen, en centres manufacturiers. Entre 1980 et 2010, son PIB a crû de 9,5 % par an, passant de 191 milliards à 6 000 milliards de dollars. En 2014, la Chine a dépassé les États-Unis en PIB à parité de pouvoir d’achat, avec 18 000 milliards contre 17 400 milliards. Ce rattrapage s’est accompagné d’une montée en gamme, avec des investissements dans les semi-conducteurs, où la Chine a investi 150 milliards de dollars entre 2015 et 2020, et dans l’intelligence artificielle, avec 10 000 brevets déposés en 2022. Ces succès s’expliquent par des politiques étatiques, comme les subventions chinoises à l’industrie (200 milliards de dollars par an dans les années 2010), des investissements dans l’éducation (le taux d’alphabétisation sud-coréen est passé de 71 % en 1960 à 98 % en 1990) et l’ouverture des marchés occidentaux, notamment américains, qui absorbaient 40 % des exportations asiatiques dans les années 1980.

Facteurs exogènes et endogènes

L’essor asiatique ne repose pas uniquement sur le modèle d’Akamatsu. Des facteurs exogènes, comme l’aide américaine pendant la Guerre froide pour contrer le communisme, ont joué un rôle clé. Les États-Unis ont ouvert leur marché aux exportations asiatiques, absorbant 40 % des exportations des quatre dragons dans les années 1980, et ont fourni une aide économique, comme les 2 milliards de dollars accordés à la Corée du Sud entre 1950 et 1970. Les facteurs endogènes incluent des politiques étatiques volontaristes : la Corée du Sud a investi 10 % de son PIB dans l’éducation dans les années 1970, formant 1 million d’ingénieurs entre 1960 et 1990, et la Chine a construit 100 000 km de voies ferrées à grande vitesse entre 2008 et 2020. Ces efforts ont permis à l’Asie de capter 40 % des exportations mondiales de biens manufacturés en 2020, contre 20 % en 1990, et de devenir le centre de gravité économique mondial.

Impact historique : un basculement économique mondial

La théorie du vol d’oies sauvages a redessiné l’économie mondiale. En 2017, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Indonésie représentaient 28 % du PIB mondial à parité de pouvoir d’achat, contre 15 % en 1990. L’Asie de l’Est et du Pacifique contribuait à 40 % des exportations mondiales de biens manufacturés en 2020, contre 20 % en 1990. L’intégration régionale, via des accords comme l’AFTA, qui a réduit les droits de douane à moins de 5 % pour 99 % des produits en 2015, et le CAFTA, faisant passer le commerce Chine-ASEAN de 55 milliards de dollars en 2001 à 685 milliards en 2020, a amplifié cette dynamique. À l’inverse, l’Occident a vu sa part dans le commerce mondial décliner : les États-Unis représentaient 15 % des exportations mondiales en 1990, contre 8 % en 2020. La désindustrialisation a été sévère : aux États-Unis, l’emploi manufacturier est passé de 18 millions en 1990 à 12 millions en 2020, soit une chute de 33 %. En France, l’industrie textile a perdu 80 % de ses emplois entre 1970 et 2000, soit 300 000 emplois, et l’industrie automobile française a vu ses effectifs diminuer de 40 % entre 1990 et 2010, passant de 500 000 à 300 000 emplois. La crise asiatique de 1997, déclenchée par la dévaluation du baht thaïlandais et une dette extérieure atteignant 180 % du PIB dans certains pays de l’ASEAN, a temporairement freiné l’essor asiatique. Cependant, la reprise rapide, avec une croissance régionale de 6 % en 1998-1999, a démontré la résilience de ces économies, qui ont renforcé leurs réserves de change, atteignant 3 000 milliards de dollars pour la Chine en 2010.

Impact actuel : l’Asie dominante, l’Occident en recul

En 2025, l’Asie représente 43 % du PIB mondial à parité de pouvoir d’achat, selon Rexecode, avec un PIB total de 100 000 milliards de dollars internationaux, contre 49 000 milliards pour l’Europe et 30 000 milliards pour l’Amérique du Nord. La Chine, avec un PIB PPP de 40 720 milliards de dollars, devance les États-Unis (30 510 milliards). L’Inde, avec 17 650 milliards, a dépassé le Japon (6 740 milliards) pour devenir la troisième économie mondiale en PPP. L’Indonésie (5 010 milliards) et la Corée du Sud (3 290 milliards) complètent le top asiatique. En comparaison, l’Allemagne (6 160 milliards), la France (4 500 milliards) et le Royaume-Uni (4 280 milliards) perdent du terrain. En termes nominaux, les États-Unis restent en tête avec 30 000 milliards de dollars, suivis par la Chine (18 700 milliards), mais l’écart se réduit, la croissance chinoise (3,95 %) dépassant celle des États-Unis (1,83 %).

L’ASEAN, avec un PIB nominal de 3 670 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 4 500 milliards en 2025. Par exemple, le Vietnam affiche un PIB PPP de 1 590 milliards de dollars, contre 1 000 milliards pour l’Espagne, illustrant l’ascension des nouveaux tigres face aux économies européennes secondaires. L’Inde affiche une croissance de 6,3 % pour 2023-2024, et le Vietnam maintient 6,5 % en moyenne depuis 2015. L’Indonésie, passée du 44e au 36e rang mondial en compétitivité entre 2011 et 2013, a attiré 50 milliards de dollars d’IDE en 2022. Le Vietnam, hub électronique, contribue à 20 % des exportations mondiales de smartphones, Samsung représentant 10 % de son PIB.

Cependant, la croissance asiatique ralentit légèrement : la Banque mondiale prévoit 4,4 % pour l’Asie de l’Est-Pacifique en 2025, contre 5,1 % en 2024, en raison de la crise immobilière chinoise, avec une dette de 2 700 milliards de dollars, et d’un vieillissement démographique, avec une perte de 5 millions de travailleurs par an en Chine depuis 2015. La population active japonaise diminue de 1 % par an, et la Corée du Sud pourrait voir sa population chuter de 52 millions en 2020 à 39 millions d’ici 2060. L’Occident, en revanche, stagne. Les États-Unis enregistrent une croissance de 0,5 % en 2023, la plus faible depuis 1970 hors récessions, et la zone euro affiche 0 %. La désindustrialisation se poursuit : l’UE a perdu 2 millions d’emplois industriels entre 2008 et 2020, avec une baisse de 15 % de la production industrielle en Allemagne entre 2019 et 2023. Les tensions commerciales, notamment les sanctions américaines sur les exportations technologiques chinoises depuis 2018, ont accru les coûts de production occidentaux de 10 % en moyenne.

Le vieillissement démographique aggrave la situation : la population active européenne devrait diminuer de 20 % d’ici 2050, contre 10 % en Asie du Sud-Est. Les Routes de la Soie chinoises, avec 1 000 milliards de dollars investis depuis 2013, renforcent l’influence asiatique, mais suscitent des craintes de surendettement dans des pays comme le Sri Lanka, où la dette chinoise représente 20 % de la dette publique, ou le Pakistan, où 30 % de la dette extérieure est détenue par la Chine.

Perspectives pour l’Asie et l’Occident

Perspectives asiatiques

La Chine investit 8 % de son PIB en recherche et développement, soit 580 milliards de dollars en 2023, visant l’autosuffisance dans les semi-conducteurs, où elle produit 15 % des puces mondiales contre 50 % pour Taïwan. L’Inde, avec 1,4 milliard d’habitants et un secteur technologique en croissance de 8 % par an, pourrait atteindre un PIB de 5 000 milliards de dollars nominaux d’ici 2030. Le Vietnam et l’Indonésie, avec 224 milliards de dollars d’IDE pour l’ASEAN en 2022, attirent des industries délocalisées, notamment l’électronique et le textile. Les Routes de la Soie intègrent des pays comme le Pakistan, avec 62 milliards de dollars d’investissements chinois, et le Cambodge, où les IDE chinois représentent 40 % du total. Cependant, des défis subsistent. Le vieillissement démographique réduit la population active japonaise de 1 % par an, et la Corée du Sud pourrait perdre 25 % de sa population d’ici 2060. Les tensions géopolitiques, notamment en mer de Chine méridionale, où la Chine revendique 90 % du territoire maritime, menacent la stabilité régionale. Les catastrophes climatiques, affectant 70 % des populations asiatiques depuis 2000, coûtent 1 % du PIB régional annuel, avec des pertes de 60 milliards de dollars par an en Asie du Sud-Est. Des pays comme le Laos ou la Birmanie, avec un PIB par habitant inférieur à 2 000 dollars, restent en marge, limités par un faible accès à l’éducation et aux infrastructures.

Perspectives occidentales

Pour rester compétitif, l’Occident doit investir massivement. Les États-Unis consacrent 3,5 % de leur PIB à la R&D, soit 1 050 milliards de dollars en 2023, contre 2,5 % pour l’UE, soit 450 milliards. Cependant, les investissements privés ont chuté de 3,5 % entre 2022 et 2024 dans les économies développées. La formation est cruciale : seuls 34 % des Européens de 25-34 ans ont un diplôme supérieur, contre 50 % en Corée du Sud et 60 % à Singapour. Les politiques protectionnistes, comme les droits de douane américains de 25 % sur les importations chinoises, ont réduit le déficit commercial américain de 419 milliards de dollars en 2018 à 380 milliards en 2022, mais ont accru les coûts pour les consommateurs de 10 %. Les coûts salariaux élevés, avec 20 euros de l’heure dans l’industrie européenne contre 2 euros au Vietnam, et les rigidités institutionnelles limitent la compétitivité. Les tensions géopolitiques, notamment sino-américaines, pourraient réduire la production industrielle mondiale de 0,5 % en 2025, selon la Banque mondiale, avec des pertes estimées à 500 milliards de dollars. Sans réformes structurelles, comme une augmentation des investissements publics (l’UE a investi seulement 3 % de son PIB dans les infrastructures en 2022 contre 5 % pour la Chine), l’Occident risque un déclin économique accru face à l’Asie.

