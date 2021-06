Qudra 2 – Renforcer la résilience des réfugiés, des déplacés internes, des rapatriés et des communautés hôtes en réponse aux crises syrienne et irakienne prolongées

Beyrouth, le 17 juin 2021 – Le Ministère des Affaires Sociales (MoSA) et Expertise France ont lancé les activités du programme Qudra 2 dans le Centre de développement social de Ghazir, affilié au MoSA, en partenariat avec l’ONG locale, Insan Association.

Des représentants du MoSA, l’équipe d’Expertise France Liban, de Canal France International (CFI) et le partenaire du projet Insan Association ont assisté à l’événement de lancement du programme. L’événement a débuté en présence des enfants bénéficiaires du projet. Ensuite, les participants à l’évènement ont pris part à une visite guidée des activités relatives à la protection de l’enfance et au soutien psychosocial (PSS).

Le programme Qudra 2 consiste en une action régionale sur une durée de trois ans. Il est cofinancé par l’UE, via le fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne, ainsi qu’à travers le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID). Le programme cherche à renforcer la résilience des réfugiés syriens, des déplacés internes, et des communautés hôtes en améliorant les opportunités d’éducation, d’engagement et de protection pour les enfants, les jeunes et les autres groupes marginalisés.

Au Liban, l’agence publique française Expertise France travaille en collaboration avec le MoSA et des ONG locales partenaires pour assurer la mise en œuvre du programme Qudra 2, visant à renforcer la protection des enfants, des jeunes, des femmes, et d’autres groupes marginalisés.

Les activités du programme s’articulent autour de deux piliers. Le premier consiste à renforcer les systèmes de protection locaux et nationaux et les capacités de prestation de services. Le second consiste à promouvoir des mesures de protection pour le développement personnel et le bien-être des enfants, des femmes et d’autres adultes vulnérables. Pour y parvenir, Expertise France intervient dans le cadre du Plan de réponse à la crise au Liban (LCRP) et du plan national du MoSA pour la protection des femmes et des enfants (2020-2027), en partenariat avec le MoSA.

Face à la crise des réfugiés syriens et à la crise économique qui pèsent lourdement sur le Liban, ainsi qu’au besoin croissant d’intervention pour soutenir les populations libanaise et syrienne vulnérables, Expertise France collabore, via des partenariats, avec sept ONG locales pour mettre en œuvre des activités de protection dans 14 centres de développement social (CDS) dans le cadre du programme Qudra 2.

Les sept ONG partenaires—Abaad, AFEL, Akkarouna, Insan Association, Mouvement Social, Tabitha for Relief & Development et Terre des Hommes Lausanne—travaillent étroitement avec les CDS et les municipalités locales, échangeant leurs expériences et leurs bonnes pratiques lors de la mise en œuvre du projet, et ce, de septembre 2019 à août 2022.

Dans le cadre du programme Qudra 2, Expertise France renforce également les systèmes de protection locaux et nationaux à travers des initiatives visant le développement des capacités du personnel du Ministère, y compris les travailleurs sociaux, afin de développer leurs connaissances et de renforcer leurs capacités de prestation de services. D’autres initiatives visant à améliorer la capacité de prestation de services comprennent la réhabilitation et l’équipement de six CDS sélectionnés.

À propos du programme Qudra 2 :

La crise syrienne est à l’origine du plus grand déplacement de populations de la planète. Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2020), 6,6 millions de personnes ont été déplacées en Syrie et on compte 5,6 millions de réfugiés syriens au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Irak. De nombreux réfugiés sont dans leur pays d’accueil depuis plus de cinq ans et un retour massif de réfugiés en Syrie semble peu probable à court terme. Les populations rapatriées peinent à reconstruire leur vie dans ce contexte de destruction massive d’infrastructures et de tensions sociales. De nombreuses personnes touchées par les crises syrienne et irakienne ont besoin d’un soutien spécifique pour surmonter le traumatisme causé par le déplacement.

L’UE, le gouvernement allemand et l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) sont en train de réagir à cette situation en soutenant conjointement des projets qui atténuent les défis de la région. Qudra est un exemple d’une telle coopération. Désormais dans sa deuxième phase (2019-2022), le programme est une action multipartenaire qui a pour but d’apporter une réponse européenne à la crise, offrant la puissance et les capacités combinées des agences de mise en œuvre de l’UE et de ses États membres.

Qudra 2 est mis en œuvre par cinq agences européennes de coopération, l’AECID (Espagne), Enabel (Belgique), Expertise France (France), GIZ (Allemagne) et HIA (Hongrie).

Pour plus d’informations sur le programme Qudra, veuillez visiter www.qudra-programme.org

facebook.com/QudraProgramme

twitter.com/QudraProgramme

https://www.instagram.com/qudra_programme/

youtube.com / Qudra Programme Channel

À propos du fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne, le fonds « Madad » de l’UE :

Depuis sa création en décembre 2014, une partie importante de l’aide non humanitaire de l’UE aux pays voisins de la Syrie est fournie par le biais du fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne, le fonds « Madad » de l’UE. Le fonds fiduciaire apporte une aide plus cohérente et intégrée à la crise, de la part de l’UE, et répond principalement aux besoins économiques, éducatifs, sociaux et de protection à plus long terme des réfugiés syriens dans les pays voisins tels que la Jordanie, le Liban, la Turquie et l’Irak, et soutient les communautés locales débordées par la charge que représentent les réfugiés ainsi que leurs administrations.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն