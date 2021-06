Le point à 11h30

Aucune violence tant redoutée depuis hier n’a eu lieu à l’heure où sont écrites ces lignes après que certains partis politiques ont annoncé leurs participations respectives au mouvement de grève général qui a lieu aujourd’hui.

Plusieurs axes majeurs de la capitale, Beyrouth, sont actuellement bloqués.

Outre l’intersection de la Mosquée Abdel Nasser à Mazraaa et à Tarik Jadideh au niveau du pont Barbir et en direction et de l’avenue Béchara el Khoury ou encore la circulation au niveau de la localité de Khaldeh – depuis rouverte au trafic – et de la cité sportive, également perturbées par un rassemblement, le trafic routier au niveau du rond point Cola est perturbé en dépit de l’ouverture des voies secondaires.

Côté entrée Nord de la capitale, un rassemblement a actuellement lieu au niveau du Rond Point Dora. La circulation depuis le point de la localité reste cependant possible

Au Nord du Liban, une manifestation a également lieu au niveau de l’intersection d’Azmi à Tripoli. La circulation de l’axe Halba – Al Abdah est interrompu au niveau de la localité d’Al Hosniya.

Dans la Békaa, un rassemblement a lieu au niveau de la localité de Chtaura.

