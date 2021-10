Les autorités saoudiennes ont décidé d’expulser d’ici 48 heures l’ambassadeur du Liban à Riyad, Fawzi Kabbara, et décidé de rappeler son ambassadeur au Liban, Walid Boukhari, suite aux propos tenus le 5 août dernier, par le ministre de l’information Georges Cordahi, alors que le gouvernement Mikati III n’était pas encore constitué.

Parallèlement, les autorités saoudiennes annoncent l’arrêt de toutes les importations en provenance du Liban.

Georges Cordahi avait accusé alors l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis d’agression contre le Yémen, allusion aux opérations militaires saoudiennes et émiratis qui visent depuis 2014 principalement les rebelles chiites houthis dans une interview diffusée le 5 août dernier. Le ministre libanais a depuis reconnu “sa faute”, estimant qu’il fallait replacer ses propos dans le contexte “d’amour” au peuple saoudien et yéménite.

Pour sa part, l’Arabie saoudite avait considéré alors ces propos comme une insulte à son égard, rappelant que Riyad considère les houthis – soutenus par l’Iran – comme une menace à la sécurité et à la stabilité régionale.

CES DÉCLARATIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC LES NORMES POLITIQUES LES PLUS SIMPLES ET SONT INCOMPATIBLES AVEC LES RELATIONS HISTORIQUES ENTRE LES DEUX PEUPLES FRÈRES, DÉCLARANT QUE « COMPTE TENU DES RÉPERCUSSIONS QUE CES DÉCLARATIONS OFFENSANTES PEUVENT AVOIR SUR LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS, LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A CONVOQUÉ AUJOURD’HUI L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE AU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE. IL A ÉTÉ REMIS UNE NOTE DE PROTESTATION OFFICIELLE À CET ÉGARD. Communiqué du ministère saoudien des affaires étrangères

Riyad avait considéré que seule la démission du ministre de l’information comme suffisante pour déminer la crise politique entre les 2 pays.

Cette information intervient également alors que l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Liban avait effectué aujourd’hui une tournée, rencontrant notamment le dirigeant des Forces Libanaises Samir Geagea.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն