L’aviation israélienne a lancé une série de bombardements vers les 6 h 45 du matin à l’encontre de positions militaires à proximité de Damas. Selon l’agence de presse syrienne Sana, un certain nombre de missiles lancés ont été abattus et seules des pertes matérielles sont à déplorer.

Cette information intervient alors que côté libanais, l’agence nationale d’information indique que de nombreux survols hostiles ont également lieux de la part de l’aviation israélienne. Ainsi, des avions de combat israéliens ont survolé ce matin la ville de Tyr, Naqoura et le secteur ouest au sud et à basse altitude. Les localités de Nabatiyeh et Iqlim al-Tuffah à très basse altitude sont également affectées avec des simulations de raids.

Par ailleurs, l’aviation israélienne s’est également fait entendre dans le ciel de la capitale, Beyrouth mais également des régions limitrophes du Mont Liban.

Pour rappel, ces raids interviennent alors que pourtant devrait être signé à Naqoura, un accord de partage des zones économiques exclusives entre le Liban et Israël, un accord obtenu suite à une médiation américaine.

Beyrouth dénonce par ailleurs régulièrement les viols de son espace aérien qui interviennent également en contravention avec la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU adoptée en 2006.