Le médiateur américain Amos Hochstein, arrivé hier soir au Liban et ayant diné auprès du vice président de la chambre Elias Bou Saab, s’est rendu auprès du président de la république le Général Michel Aoun au Palais Présidentiel de Baabda débutant ainsi le processus de ratification de l’accord israélo-libanais délimitant les zones maritimes exclusives entre les 2 pays.

Il devrait également y rencontrer le premier ministre Najib Mikati et le Président de la Chambre Nabih Berri avant de se rendre au QG de la FINUL à Naqoura pour la signature elle-même via des représentants libanais et israéliens. Les parties présentes transmettront alors aux représentants des Nations Unies les coordonnées des zones maritimes réciproques.

Quant à Amos Hochstein, il devrait se rendre en Israël via le point de passage de Naqoura pour rencontrer le premier ministre Haïr Lapid et remercier l’équipe israélienne. ,

