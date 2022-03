Initialement prévue pour le scrutin législatif de 2022, puis repoussée en raison des coûts supplémentaires mais également de l’absence de réunion du gouvernement entre novembre et janvier suite au boycott des ministres chiites, la carte électorale a finalement vu son usage être adoptée tout comme les mégacentres de votes pour les élections législatives de 2026 par le conseil des ministres réunis ce jeudi 10 mars au palais présidentiel de Baabda.

Aussi, après avoir démissionné, le général Antoine Saliba a été reconduit au titre de directeur général de la Sûreté de l’Etat, comme civil et non plus comme militaire, ayant atteint la limite d’âge à ce poste. Il sera assisté par le général Hassan Choucair au poste de vice- directeur