Le Courant patriotique libre en quête de repositionnement après les tensions de septembre 2025

Le Courant patriotique libre (CPL), fondé par le général Michel Aoun en 2005, traverse une période charnière de son histoire. À l’aube de l’automne 2025, le parti, dirigé par Gebran Bassil, se trouve confronté à un double défi : naviguer dans un contexte géopolitique libanais complexe, marqué par des tensions régionales croissantes, et répondre aux attentes d’une base militante de plus en plus divisée. Les récents événements, notamment les discussions autour du plan militaire proposé pour stabiliser le sud du Liban et les critiques internes au sein du parti, ont mis en lumière la nécessité pour le CPL de redéfinir sa place sur l’échiquier politique libanais.

Une position prudente face au plan militaire de septembre 2025

Le 1er septembre 2025, un nouveau plan militaire, porté par des acteurs internationaux et soutenu par le gouvernement libanais, a été proposé pour renforcer la présence de l’armée libanaise dans le sud du pays, en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce plan, visant à stabiliser la frontière avec Israël tout en réduisant l’influence des acteurs non étatiques, a suscité des réactions mitigées au Liban, où les équilibres confessionnels et politiques restent fragiles. Le CPL, fidèle à son positionnement souverainiste, a adopté une posture de prudence, conditionnant son soutien à des garanties claires sur la souveraineté nationale et la protection des intérêts chrétiens.

Gebran Bassil, président du CPL, s’est exprimé avec fermeté sur ce sujet lors d’une interview accordée à Al-Arabi Al-Jadid le 2 septembre 2025. « Nous soutenons toute initiative qui renforce l’État libanais et son armée, mais nous ne pouvons accepter un plan qui compromettrait notre souveraineté ou servirait des agendas étrangers », a-t-il déclaré. Bassil a insisté sur la nécessité d’un déploiement militaire qui ne soit pas perçu comme un désarmement unilatéral du Hezbollah, un allié stratégique du CPL, tout en appelant à une coordination étroite avec les forces de l’ONU, notamment la FINUL. Cette position reflète la ligne délicate que le CPL tente de maintenir : soutenir l’État sans s’aliéner ses partenaires ni sa base électorale, majoritairement chrétienne et attachée à la défense de l’autonomie nationale face aux ingérences extérieures.

Cette prudence s’inscrit dans un contexte régional tendu. Les incidents récents à la frontière sud, notamment une série d’échanges de tirs entre le Hezbollah et l’armée israélienne en août 2025, ont ravivé les craintes d’une escalade. Le CPL, conscient de l’impact de ces tensions sur la stabilité du Liban, cherche à se positionner comme un acteur modérateur, tout en évitant de rompre avec son discours historique de résistance face à Israël. Cette posture, cependant, n’est pas sans risques, car elle expose le parti à des critiques de toutes parts : d’un côté, les partis pro-occidentaux l’accusent de complaisance envers le Hezbollah ; de l’autre, certains cadres du parti estiment que cette modération dilue l’identité combative du CPL.

L’alliance CPL-Hezbollah : une relation sous tension

Depuis l’accord de Mar Mikhaël signé en 2006, l’alliance entre le CPL et le Hezbollah a été un pilier de la stratégie politique du parti. Cet accord, qui reposait sur une vision commune de la souveraineté libanaise et de la résistance face à Israël, a permis au CPL de consolider son influence au sein de la communauté chrétienne tout en s’assurant un poids politique significatif dans les institutions. Cependant, en septembre 2025, cette alliance montre des signes d’essoufflement, sinon de fracture, dans un contexte où les dynamiques régionales et internes au Liban évoluent rapidement.

Le Hezbollah, confronté à des pressions internationales croissantes pour limiter son arsenal militaire, se trouve dans une position délicate. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l’Union européenne, combinées à la crise économique libanaise, ont affaibli sa capacité à maintenir son rôle de principal acteur armé non étatique. Dans ce contexte, le CPL doit jongler entre son soutien historique au Hezbollah et la nécessité de répondre aux attentes d’une partie de son électorat, qui craint que cette alliance ne marginalise le parti sur la scène internationale.

Gebran Bassil a tenté de clarifier la position du CPL lors de son intervention dans Al-Arabi Al-Jadid : « Notre alliance avec le Hezbollah n’est pas un chèque en blanc. Elle repose sur des principes clairs : la défense de la souveraineté et la protection des chrétiens du Liban. Si ces principes sont menacés, nous réévaluerons notre position. » Cette déclaration, bien que mesurée, marque une évolution dans le discours du CPL, qui semble vouloir se ménager une marge de manœuvre pour l’avenir. Les observateurs notent que cette prise de distance, même subtile, pourrait refléter une volonté de se repositionner face à un Hezbollah affaibli et de s’ouvrir à de nouveaux partenaires politiques.

Cette tension dans l’alliance s’est manifestée concrètement lors des négociations autour du plan militaire. Alors que le Hezbollah a exprimé des réserves sur un déploiement renforcé de l’armée libanaise, perçu comme une tentative de limiter son influence dans le Sud, le CPL a insisté sur l’importance de renforcer l’État sans pour autant rompre avec son allié. Cette position ambiguë a suscité des critiques au sein même du parti, où certains cadres estiment que le CPL risque de perdre sa crédibilité en tentant de ménager toutes les parties.

Tensions internes : la jeunesse du CPL face à la hiérarchie

Au-delà des enjeux géopolitiques, le CPL fait face à des défis internes qui menacent son unité. La base militante, en particulier la jeunesse du parti, exprime de plus en plus ouvertement son mécontentement face à la direction actuelle. Ces tensions, exacerbées par la crise économique et les échecs répétés du système politique libanais, se cristallisent autour de plusieurs points : la gestion autoritaire du parti par Gebran Bassil, le manque de renouvellement des cadres et la difficulté à attirer de nouveaux électeurs dans un contexte de désenchantement politique.

En août 2025, une série de réunions organisées par la jeunesse du CPL à Beyrouth et dans d’autres régions du pays a mis en lumière ces frustrations. Les jeunes militants, souvent issus de la classe moyenne touchée par la crise, reprochent à la direction de ne pas avoir su anticiper l’effondrement économique et de s’être trop alignée sur le Hezbollah, au détriment d’une vision plus inclusive. « Nous voulons un CPL qui parle à tous les Libanais, pas seulement à ceux qui soutiennent la résistance », a déclaré un jeune cadre lors d’une réunion interne, selon des propos rapportés par des sources proches du parti. Ces critiques, bien que formulées en privé, ont trouvé un écho dans les réseaux sociaux, où des hashtags comme #CPLRenouveau ont gagné en popularité.

La hiérarchie du parti, dirigée par Bassil, a tenté de répondre à ces critiques en organisant des consultations internes et en promettant des réformes. Lors d’un discours prononcé le 31 août 2025 à Jounieh, Bassil a appelé à l’unité, tout en défendant son bilan : « Le CPL a toujours été à l’avant-garde de la défense des droits des chrétiens et de la souveraineté libanaise. Nous écoutons notre jeunesse, mais nous ne céderons pas aux pressions qui cherchent à nous diviser. » Cette réponse, cependant, n’a pas suffi à apaiser les tensions, certains jeunes militants accusant la direction de faire preuve d’immobilisme.

Ces dissensions internes sont d’autant plus préoccupantes que le CPL se prépare pour les prochaines échéances électorales, prévues pour 2026. La perte de popularité du parti, notamment auprès des jeunes chrétiens, pourrait fragiliser sa position face à ses rivaux traditionnels, comme les Forces libanaises de Samir Geagea, qui cherchent à capitaliser sur le mécontentement populaire. La question de la succession de Bassil, bien que taboue, commence également à se poser, certains cadres intermédiaires plaidant pour l’émergence de nouvelles figures capables de renouveler le discours du parti.

Vers un repositionnement au centre de l’échiquier politique ?

Face à ces défis, le CPL semble explorer la possibilité d’un repositionnement stratégique vers le centre de l’échiquier politique libanais. Ce virage, s’il se concrétise, marquerait une rupture significative avec la ligne adoptée depuis la fondation du parti, qui s’est construit sur un discours de résistance et d’alliance avec le Hezbollah. Plusieurs indices suggèrent que Gebran Bassil et son entourage envisagent cette option, notamment dans leurs récentes prises de position publiques.

Premièrement, le CPL a intensifié ses contacts avec des acteurs internationaux, notamment la France et les États-Unis, dans le cadre des discussions sur le plan militaire et la crise économique. Ces démarches, bien que discrètes, contrastent avec l’approche traditionnellement méfiante du parti envers les puissances occidentales. En août 2025, Bassil a rencontré à Paris des représentants du Quai d’Orsay pour discuter de l’aide économique au Liban, un signe de son ouverture à de nouveaux partenaires.

Deuxièmement, le CPL a multiplié les appels à un dialogue national inclusif, impliquant toutes les composantes politiques libanaises, y compris les partis pro-occidentaux comme les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste de Walid Joumblatt. Cette initiative, bien qu’encore embryonnaire, vise à repositionner le CPL comme un acteur incontournable dans la reconstruction d’un consensus politique au Liban. « Le CPL est prêt à travailler avec tous ceux qui placent l’intérêt du Liban au-dessus des agendas extérieurs », a déclaré Bassil lors de son discours à Jounieh, dans une tentative apparente de tendre la main à ses adversaires.

Enfin, le parti a commencé à investir dans des campagnes de communication visant à séduire un électorat plus large, notamment les chrétiens modérés et les jeunes générations désabusées par le système confessionnel. Des initiatives comme la création d’un comité de réflexion sur les réformes économiques et sociales, annoncé en juillet 2025, témoignent de cette volonté de renouvellement. Ce comité, dirigé par des figures moins controversées que Bassil, a pour mission de proposer des solutions concrètes à la crise, dans l’espoir de redorer l’image du CPL auprès d’une population lassée par la classe politique.

Les implications immédiates des choix du CPL

En septembre 2025, le CPL se trouve à un carrefour décisif. Les décisions prises dans les mois à venir, que ce soit sur le plan militaire, l’alliance avec le Hezbollah ou la gestion des tensions internes, auront des répercussions durables sur son avenir. Le soutien conditionnel au plan militaire reflète une volonté de s’affirmer comme un acteur responsable, mais il expose le parti à des critiques de part et d’autre de l’échiquier politique. De même, la tentative de repositionnement vers le centre, si elle est confirmée, pourrait élargir la base électorale du CPL, mais au risque d’aliéner sa base militante traditionnelle, attachée à l’héritage de Michel Aoun et à l’alliance avec le Hezbollah.

Sur le plan interne, la capacité de Gebran Bassil à répondre aux aspirations de la jeunesse du parti sera cruciale. Les tensions entre la base et la hiérarchie, bien que pour l’instant contenues, pourraient s’aggraver si des réformes concrètes ne sont pas mises en œuvre. Par ailleurs, la situation régionale, marquée par les incertitudes autour de la frontière sud et les pressions internationales sur le Hezbollah, continuera d’influencer les choix stratégiques du CPL.

En somme, le CPL navigue dans des eaux troubles, où chaque décision est lourde de conséquences. Les événements de septembre 2025, qu’il s’agisse du plan militaire ou des débats internes, marquent un tournant pour le parti, qui doit à la fois préserver son identité et s’adapter à un paysage politique en mutation. Les mois à venir révéleront si le CPL parviendra à se réinventer ou s’il restera prisonnier de ses contradictions.