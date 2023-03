Liban : Déclaration de clôture du personnel de la mission de l’article IV de 2023

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) s’est rendue à Beyrouth du 15 au 23 mars pour mener la consultation de l’article IV de 2023, évaluer la situation économique et discuter des priorités politiques.

Le Liban est à un moment particulièrement difficile. Depuis plus de trois ans, il est confronté à une crise sans précédent, avec une grave dislocation économique, une dépréciation spectaculaire de la lire libanaise et une inflation à trois chiffres qui ont eu un impact stupéfiant sur la vie et les moyens de subsistance des gens. Le chômage et l’émigration ont fortement augmenté, et la pauvreté est à des niveaux historiquement élevés. La fourniture de services de base tels que l’électricité, la santé publique et l’éducation publique a été gravement perturbée, et les programmes essentiels de soutien social et l’investissement public se sont effondrés. Plus largement, la capacité de l’administration publique a été gravement affaiblie. Les banques ne sont pas en mesure d’accorder du crédit à l’économie et les dépôts bancaires sont pour la plupart inaccessibles aux clients. La présence d’un grand nombre de réfugiés exacerbe les défis du Liban.

Malgré la gravité de la situation, qui nécessite une action immédiate et décisive, des progrès limités ont été réalisés dans la mise en œuvre de l’ensemble complet de réformes économiques, énoncé dans l’Accord sur le niveau du personnel, malgré certains efforts du gouvernement. Cette inaction nuit de manière disproportionnée à la population à revenu faible à moyen et sape le potentiel économique à long terme du Liban. Le gouvernement, le Parlement et la Banque centrale (BdL) doivent agir ensemble, rapidement et de manière décisive, pour s’attaquer aux faiblesses institutionnelles et structurelles de longue date afin de stabiliser l’économie et d’ouvrir la voie à une reprise forte et durable.

L’économie reste profondément déprimée. Après s’être contractée précipitamment d’environ 40 % depuis le début de la crise, l’activité économique semble s’être quelque peu stabilisée en 2022, entraînée par une certaine reprise du tourisme, un nouveau désendettement du secteur des entreprises et la poursuite des fortes entrées de versements de fonds, qui ont soutenu la consommation. Cependant, de nombreuses tendances économiques restent négatives :

· L’inflation est à trois chiffres, entraînée par une dépréciation spectaculaire de la lire libanaise, reflétant un manque de confiance dans le système financier libanais, de fortes augmentations de la masse monétaire et l’interaction complexe des circulaires BdL qui donne lieu à de multiples taux de change et à l’arbitrage spéculatif.

· L’effondrement des recettes budgétaires a forcé une réduction drastique et désordonnée des dépenses publiques à des niveaux minimaux. Néanmoins, le gouvernement s’appuie sur le financement de la banque centrale, l’accumulation des arriérés et une certaine aide des donateurs pour soutenir un déficit budgétaire de plus de 5 % du PIB. Le déficit pourrait être encore plus élevé, si les opérations quasi-fiscales en cours de la banque centrale – telles que la fourniture de devises à des taux subventionnés – sont incluses.

· Le secteur bancaire est soumis à d’énormes pressions avec une position de capital qui s’érode et des pertes non réalisées substantielles qui se profilent.

· Après une forte amélioration en 2020-2021, on estime que le déficit du compte courant s’est considérablement élargi à plus de 25 % du PIB en 2022, principalement en raison des prix élevés du pétrole et des denrées alimentaires et de l’accélération des importations avant un ajustement de taux de change prévu à des fins fiscales. La faible position extérieure et les décisions de politique monétaire ad hoc ont conduit à une baisse constante des réserves de change à environ 10 milliards de dollars américains en décembre 2022 (à l’exclusion de l’or), contre 36 milliards de dollars américains avant la crise.

Le Liban est à un carrefour dangereux, et sans réformes rapides, il sera embourbé dans une crise sans fin. La pauvreté et le chômage resteront élevés, et le potentiel économique continuera de diminuer. La poursuite du statu quo saperait davantage la confiance dans les institutions du pays et des retards supplémentaires dans la mise en œuvre des réformes garderont l’économie déprimée, avec des conséquences irréversibles pour l’ensemble du pays, mais en particulier pour les ménages à revenu faible à moyen. Une grande incertitude affaiblira davantage la position extérieure et le BdL continuera de perdre des réserves internationales rares. La dépréciation du taux de change et la spirale de l’inflation resteront insitantes, accélérant la dollarisation en espèces déjà élevée de l’économie. L’informalité de l’économie augmentera encore, réduisant la marge de manœuvre pour la fiscalité et déprimant davantage les dépenses budgétaires, tout en augmentant le risque que les activités illicites s’enracinent dans l’économie. Sans reconnaître et s’attaquer de manière crédible à l’important déficit financier dans le secteur bancaire, les banques ne seront pas en mesure de fournir un crédit significatif pour soutenir l’économie, et les petits déposants continueront d’encourir de lourdes pertes sur leurs retraits de change, tandis que les dépôts moyens à importants resteront verrouillés indéfiniment. L’émigration, en particulier des travailleurs qualifiés, s’accélérerait, sapant encore plus les perspectives de croissance futures.

Il existe une autre voie qui conduirait à la stabilité et à la croissance. La mission a souligné l’urgence de mettre en œuvre le paquet de réformes globales suivant :

Une stratégie budgétaire à moyen terme pour rétablir la viabilité de la dette et créer un espace pour augmenter les dépenses sociales et de développement. La première étape devrait être d’adopter un budget de 2023 qui utilise un taux de change du marché unifié à des fins douanières et fiscales, ajuste des impôts spécifiques à l’inflation et fait les premiers pas vers la restauration de l’administration publique. Le budget devrait également fournir le financement nécessaire aux dépenses sociales essentielles et initier d’importantes réformes du secteur public qui, au fil du temps, amélioreraient l’efficacité. Au cours des années suivantes, le renforcement des finances publiques nécessiterait des réformes de mobilisation des recettes axées sur l’élargissement de l’assiette fiscale, la correction des échappatoires existantes et l’amélioration de la conformité fiscale entre les contribuables grâce à une administration fiscale renforcée et modernisée. L’effort de mobilisation des recettes est essentiel pour soutenir une augmentation progressive des dépenses sociales et de développement prioritaires à des niveaux plus appropriés. La stratégie budgétaire globale devrait être soutenue par des réformes visant à éliminer les pertes de l’E-S. et à éliminer progressivement les transferts du budget, en particulier vers le secteur de l’énergie, à améliorer l’administration publique et à faire progresser les réformes durables du système de retraite. Une consolidation budgétaire progressive sera essentielle pour compléter la restructuration de la dette nécessaire qui devrait viser à réduire la dette publique à un niveau durable à moyen terme.

Restructuration crédible du système financier pour rétablir sa viabilité et soutenir la reprise économique. Cela nécessite de reconnaître et de traiter dès le départ les pertes importantes subies par la banque centrale et les banques commerciales, de respecter la hiérarchie des créances, de protéger les petits déposants et de limiter le recours au secteur public compte tenu de sa position actuelle insoutenable en matière d’endettement. Les banques viables devraient être restructurées et recapitalisées dans le cadre d’un plan limité dans le temps, et les banques non viables devraient quitter le marché. La mise en œuvre efficace de la stratégie nécessite de modifier la loi sur le secret bancaire afin de remédier aux faiblesses critiques en suspens, malgré les améliorations importantes apportées par la récente réforme. En particulier, les organismes concernés devraient avoir accès aux données sur les transactions et les dépôts des particuliers au niveau du client. En outre, le cadre juridique et institutionnel de la banque centrale et des autres autorités bancaires devrait être modernisé pour renforcer la gouvernance et la responsabilité afin de renforcevoir la confiance dans les institutions. Pour accroître la transparence, l’audit spécial de la banque centrale devrait être publié.

Unification des taux de change et resserrement de la politique monétaire pour rétablir la crédibilité et améliorer la position extérieure de l’économie. L’unification éliminerait les distorsions nuisibles, éliminerait les opportunités de recherche de rentes, réduirait les pressions sur les réserves de change de la banque centrale et ouvrirait la voie à un taux de change déterminé par le marché. Le processus devrait être accompagné de contrôles temporaires du capital pour aider à protéger les ressources de change limitées dans le système financier nécessaires pour assurer une solution équitable pour les déposants. Pour aider à réduire l’inflation après l’unification, une politique monétaire stricte devrait utiliser tous les outils disponibles, et le financement par la banque centrale au gouvernement devrait être strictement interdit. Les interventions en matière de change devront être très limitées et uniquement dans le but de faire face aux conditions désordonnées du marché.

Des réformes structurelles ambitieuses pour compléter les politiques économiques et créer un environnement propice à une croissance plus forte.

o Renforcer le cadre de gestion des finances publiques (PFM) pour assurer une surveillance appropriée des finances publiques, améliorer la discipline budgétaire et améliorer la transparence du processus budgétaire. L’introduction d’une loi moderne sur la GFM fournirait une stratégie globale pour les réformes qui devrait inclure le renforcement des contrôles internes et externes, la formulation d’un cadre budgétaire à moyen terme, la restriction de l’utilisation des avances de trésorerie et l’établissement d’un compte unique de trésorerie entièrement intégré.

o Réformer les entreprises d’État pour assurer la bonne gouvernance, la transparence, la viabilité financière et opérationnelle, une meilleure prestation de services et contenir les risques fiscaux. La préparation d’un inventaire complet des entreprises d’État et l’achèvement et la publication d’audits financiers des plus grandes entreprises d’État seraient la première étape, suivie de l’élaboration d’une stratégie de propriété qui établirait des objectifs stratégiques, ainsi que des principes de surveillance et de gestion des entreprises d’État. En outre, il sera essentiel de résoudre les problèmes de longue date dans le secteur de l’électricité grâce à la mise en œuvre rapide des réformes sectorielles déjà approuvées par le cabinet en mars 2022.

Améliorer les cadres de gouvernance, de lutte contre la corruption et de lutte contre le blanchiment d’argent/le financement du terrorisme (AML/CFT) afin de regagner la confiance sociale des politiques gouvernementales et de promouvoir une croissance inclusive. Le diagnostic de gouvernance en cours fournira la feuille de route pour la réforme, y compris pour améliorer l’indépendance et l’intégrité du système judiciaire, et pour améliorer la responsabilisation dans l’ensemble du secteur public. En outre, la loi approuvée sur les marchés publics, qui est conforme aux meilleures normes internationales, devrait être mise en œuvre rapidement, en commençant par toutes les fonctionnalités de l’autorité des marchés publics et de la plate-forme de passation des marchés électroniques.

Le FMI reste déterminé à soutenir le Liban et à poursuivre son engagement étroit avec les autorités par le biais de conseils politiques et d’une assistance technique. La collaboration et le soutien des partenaires multilatéraux et bilatéraux sont également essentiels à la réussite de la mise en œuvre des efforts de réforme des autorités. Cependant, ce soutien dépendra également de l’engagement du Liban et de la mise en œuvre inébranlable d’un programme de réforme complet et ambitieux. À cet égard, nous saluons l’engagement des autorités à travailler avec le FMI et d’autres partenaires internationaux à la mise en œuvre de politiques visant à relever les défis actuels et à placer l’économie libanaise sur une voie durable, y compris dans le cadre d’un programme soutenu par le FMI.

La mission tient à remercier les autorités libanaises et tous les autres homologues pour leur étroite collaboration, leur dialogue politique constructif et leur hospitalité.