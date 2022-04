Le Liban au bord d’une nouvelle pénurie de pain, annonce le syndicat des boulangers

Publicité

La fédération des boulangers indique que ses membres n’auraient pas reçu, pour une deuxième semaine consécutive, des stocks suffisants de farine. Par conséquent, un certain nombre d’établissements ont cessé d’opérer.

Cette information intervient alors que des minoteries ont noté que des stocks de farine originaires d’Ukraine auraient été rendus impropres à la production de farine en raison d’un fort taux d’humidité. Par ailleurs, les moulins à blé déplorent aussi les retards de 2 semaines pris dans l’analyse des blés fournis ou encore le retard de paiement de la Banque du Liban.

Cette information intervient alors que le quotidien Al Joumhouria indique que le gouverneur de la Banque du Liban tente de faire chanter les autorités libanaises en vue d’obtenir la fin des poursuites judiciaires pour détournement de fonds qui le visent ainsi que ses proches.

Le syndicat des boulangers note ainsi avoir “averti à plusieurs reprises que la Banque du Liban retarde le paiement du prix des navires de blé importés pour des raisons inconnues” et indique espérer que cette situation n’a pas été induite par “le règlement de comptes politiques aux dépens des moulins, des boulangeries et de tout le peuple libanais.”

