Le Liban classé 46e mondial et 1er arabe pour la diversification économique selon l’indice de 2024

Le Liban a été classé au 46e rang mondial et premier parmi les pays arabes dans le dernier classement international de la diversification économique publié en 2024 par l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI Global Index). Ce classement, qui couvre 125 États, évalue le niveau de diversification des économies selon 11 indicateurs structurels, notamment la part des exportations non-pétrolières, la diversification sectorielle du PIB, la densité industrielle, la variété des sources de revenus fiscaux, et la proportion des services dans l’emploi formel.

Résultat du Liban dans le classement 2024

Classement Pays Score global (sur 100) 45 Uruguay 62,4 46 Liban 61,7 47 Lettonie 61,3 48 Bulgarie 61,0 49 Panama 60,6

Avec un score global de 61,7, le Liban surclasse les pays de la région MENA, où la dépendance aux hydrocarbures pèse généralement sur la diversification économique. Le pays se classe ainsi devant les Émirats arabes unis (59,1), l’Arabie Saoudite (58,3), le Maroc (57,8), et la Jordanie (56,6).

Classement des pays arabes selon l’indice ESRI 2024

Rang arabe Pays Rang mondial Score 1 Liban 46 61,7 2 Émirats arabes unis 52 59,1 3 Arabie Saoudite 56 58,3 4 Maroc 59 57,8 5 Jordanie 61 56,6 6 Tunisie 67 54,9 7 Égypte 72 52,3

Ce résultat est d’autant plus remarquable que le Liban est plongé depuis plusieurs années dans une crise économique aiguë. L’indice reconnaît toutefois l’existence d’une économie réelle multisectorielle qui subsiste malgré la contraction du PIB et la faiblesse des institutions publiques.

Décomposition du score du Liban

Indicateur Score (sur 10) Exportations non hydrocarbures 9,2 Diversité sectorielle du PIB 8,5 Part des services dans l’emploi 8,1 Nombre de secteurs à valeur ajoutée 7,7 Revenus fiscaux hors TVA et douanes 6,5 Activité manufacturière 5,8 Innovation et digitalisation 4,9 Stimulation des PME 4,8 Diversification agricole 3,7 Dépendance aux transferts extérieurs 2,5 Taille du secteur informel 1,8 Total pondéré 61,7

L’indice met en évidence les points forts relatifs du Liban dans les services, les exportations de biens hors hydrocarbures (pharmaceutiques, agroalimentaire, textiles, joaillerie), ainsi que dans la résilience des PME. En revanche, la forte informalité, la dépendance aux transferts de la diaspora et la faiblesse de l’appareil industriel pèsent sur la durabilité du modèle économique.

Évolution historique du score de diversification du Liban

Année Score global 2020 52,1 2021 54,3 2022 57,6 2023 60,2 2024 61,7

Le Liban a amélioré son score de 9,6 points depuis 2020, principalement grâce à la diversification forcée provoquée par la crise : émergence de nouvelles activités locales, réduction des importations, et transformation des circuits de production.

Comparaison régionale

Le Liban est l’un des rares pays de la région à avoir une part significative d’activités économiques à l’intérieur du territoire non liées aux hydrocarbures ou au secteur public. Cette structure unique se reflète dans sa forte proportion de TPE et PME, dans l’entrepreneuriat informel, et dans l’existence de niches industrielles adaptées à l’exportation.

Pays Part du PIB non-pétrolier (%) Liban 95 Maroc 89 Égypte 82 EAU 74 Arabie Saoudite 58

Cette répartition rend l’économie libanaise structurellement différente, mais expose aussi le pays à des fragilités internes majeures : manque d’investissements, fuite des compétences, et faible capacité publique d’accompagnement.

Analyse critique

Le classement ESRI 2024 souligne que la diversification au Liban repose moins sur une politique volontariste que sur une adaptabilité économique du secteur privé face à la défaillance de l’État. Cette diversification « sous contrainte » n’est pas nécessairement synonyme de durabilité. L’indice alerte sur la perte de compétitivité à long terme si aucune infrastructure ni financement ne soutient ces dynamiques locales.

Les institutions internationales considèrent ce classement comme une opportunité pour enclencher des politiques ciblées de soutien à l’industrie, à l’innovation et aux chaînes de valeur locales.

Institution citée

ESRI Global Index : L’Institut de recherche économique et sociale (Economic and Social Research Institute) est un think tank international indépendant, basé à Londres, qui publie des indices sectoriels sur les pays en développement. Son classement de la diversification économique est publié annuellement depuis 2017.