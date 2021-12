La Commission européenne a adopté une nouvelle décision d’équivalence certifiant que les certificats COVID-19 délivrés par le Liban sont équivalents au certificat numérique COVID de l’UE.

Le certificat numérique COVID de l’UE est une preuve qu’une personne a été vaccinée contre le COVID-19, a reçu un résultat de test PCR négatif ou s’est rétablie du COVID-19. Il a été lancé par la Commission européenne le 1er juillet 2021 afin de faciliter la circulation libre et sûre de la pandémie dans l’Union européenne pendant la. Cinquante-six pays et territoires sur cinq continents ont depuis rejoint le système, les pays non membres de l’UE se connectant via une décision d’équivalence.

En obtenant cette équivalence avec le certificat numérique de l’UE, le Liban a rejoint le système de l’UE. Cela signifie que les personnes qui ont été vaccinées au Liban et qui voyagent dans l’espace Schengen peuvent désormais utiliser leurs certificats de vaccination pour se déplacer librement et en toute sécurité à travers le continent. Les vaccins acceptés pour voyager en Europe sont ceux reconnus par l’Agence européenne des médicaments, c’est-à-dire Comirnaty (BioNTech et Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) et COVID-19 Vaccine Janssen. Dans le même temps, le Liban a accepté de reconnaître les certificats des personnes voyageant au Liban avec un certificat numérique de l’UE ou un certificat de vaccin d’un pays qui a également atteint l’équivalence de l’UE.

Au-delà de la reprise des voyages en toute sécurité, la décision d’équivalence est une étape importante pour le Liban dans sa réponse à l’évolution de la pandémie. Au cours des derniers mois, l’Union européenne a fourni un soutien technique au ministère libanais de la Santé publique pour le développement de son propre certificat numérique COVID et de son application mobile. L’application mobile, actuellement en cours de révision, fournit au ministère de la Santé publique la technologie nécessaire pour vérifier les certificats de vaccin COVID de manière sécurisée, par exemple à l’aéroport ou dans d’autres établissements publics. Les certificats de vaccination éligibles au Liban sont ceux reconnus par les autorités locales. Le ministère de la Santé publique étudie actuellement la possibilité d’inclure les résultats négatifs des tests PCR de récupération et les certificats dans le système.

Ralph Tarraf, ambassadeur de l’Union européenne au Liban, a déclaré : « En collaboration avec le ministère de la Santé publique, nous avons développé le système informatique et la technologie derrière un certificat COVID numérique certifié et sécurisé pour le Liban. Cela va au-delà de faciliter les voyages depuis et vers l’Europe. Cela aidera le Liban à gérer sa réponse au virus, en particulier pendant la période des vacances à venir. »

La décision de la Commission entrera en vigueur le 10 décembre 2021. Toutes les décisions sont disponibles en ligne. Vous trouverez plus d’informations sur le certificat COVID numérique de l’UE sur le site Web dédié.