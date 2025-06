Le Liban recule au 102e rang mondial de l’Indice de développement humain 2023, en 12e position sur 21 pays de la région MENA

- Advertisement -

Un classement révélateur d’un déclin structurel

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié son rapport annuel sur l’Indice de développement humain (IDH) pour l’année 2023. Le Liban s’y classe à la 102e place mondiale sur 193 pays évalués, avec un score de 0,707, le positionnant dans la catégorie des pays à développement humain élevé, mais en net recul par rapport à son niveau de 2015, où il figurait au 76e rang. Sur le plan régional, le pays se situe à la 12e place sur 21 pays MENA, devancé non seulement par les économies du Golfe, mais aussi par des pays comme la Jordanie, l’Algérie et la Tunisie.

Une performance moyenne masquée par les moyennes

Le score de 0,707 obtenu par le Liban repose sur trois composantes fondamentales : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le revenu national brut par habitant. Dans le cas libanais, l’espérance de vie reste élevée, à 78,5 ans, mais le revenu réel a chuté drastiquement, passant de plus de 12 000 USD en 2018 à 5 720 USD en 2023. Le niveau moyen de scolarisation reste solide, avec une durée attendue de scolarisation de 12,3 ans, mais l’efficacité du système éducatif est remise en cause, notamment dans le secteur public. Ces chiffres montrent que le Liban continue de bénéficier d’un certain capital humain hérité, mais qu’il n’investit plus dans ses fondamentaux.

Indicateur Liban (2023) Liban (2015) Évolution Score IDH 0,707 0,765 -0,058 Rang mondial 102e 76e -26 places Espérance de vie 78,5 ans 79,4 ans -0,9 Revenu/habitant (USD) 5 720 12 100 -52 % Durée moyenne de scolarisation 12,3 ans 12,7 ans -0,4

Comparaison régionale : entre les Émirats et la Palestine

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Liban se trouve au milieu du classement, dominé par les pays du Golfe : Émirats arabes unis (21e mondial, IDH 0,911), Arabie saoudite (35e), Qatar (43e). La Jordanie (96e), la Tunisie (97e) et l’Algérie (89e) font mieux que le Liban malgré des niveaux de PIB comparables ou inférieurs. Le pays ne devance plus que l’Irak (117e), la Syrie (150e), le Soudan, le Yémen, la Palestine et la Mauritanie. Cette position intermédiaire traduit une perte de compétitivité sociale, marquée par la fuite des cerveaux, l’effondrement des services publics et la dégradation des conditions de vie.

Pays Rang IDH 2023 Score IDH Émirats arabes unis 21e 0,911 Arabie saoudite 35e 0,875 Algérie 89e 0,745 Tunisie 97e 0,729 Jordanie 96e 0,730 Liban 102e 0,707 Irak 117e 0,684 Syrie 150e 0,577

Lecture critique : la stagnation camouflée par l’héritage

Le classement du Liban pourrait être trompeur s’il est analysé sans contexte. En surface, un IDH supérieur à 0,7 peut sembler honorable. Mais ce chiffre repose sur des indicateurs historiques, et non sur une dynamique actuelle. Le pays ne produit plus de croissance inclusive, n’améliore plus la qualité de son système éducatif, et voit ses indicateurs de santé se détériorer lentement. Le vrai danger est l’inertie structurelle, où le pays continue à reculer sans apparaître encore dans la zone critique. Le rapport du PNUD note d’ailleurs que le Liban est l’un des pays ayant enregistré la plus forte dégradation sur dix ans parmi les États à revenu intermédiaire.

Une aggravation attendue sans redressement rapide

Si les tendances actuelles se confirment, le Liban risque de tomber sous le seuil des 0,700 d’IDH dès le prochain cycle de mesure. Ce recul aurait un impact symbolique fort, signalant une sortie du club des pays à développement humain élevé. À moyen terme, cela signifierait aussi une perte de crédibilité pour accéder à certaines aides internationales, qui conditionnent parfois leurs mécanismes à des seuils IDH minimaux. Sans réforme du système éducatif public, sans amélioration des infrastructures sanitaires et sans relance de l’emploi productif, le Liban continuera de s’enfoncer dans une zone grise où le capital humain s’érode, lentement mais sûrement.

Données institutionnelles

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Création : 1965

Missions : développement durable, réduction de la pauvreté, indicateurs sociaux

Nombre de pays couverts par l’IDH 2023 : 193

Méthodologie : espérance de vie, durée moyenne de scolarisation, RNB/habitant en PPA