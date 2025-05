Le Liban se classe 42e mondial et 12e régional dans l’Indice logistique des marchés émergents 2025 d’Agility

- Advertisement -

Une performance moyenne pour un pays à fort potentiel mais aux fondamentaux structurels fragiles

Le Liban figure à la 42e position mondiale et à la 12e place régionale dans l’édition 2025 de l’Agility Emerging Markets Logistics Index, un classement de référence évaluant 50 marchés émergents selon leur potentiel logistique. Ce rapport, publié en partenariat avec Transport Intelligence, évalue les pays sur quatre axes : opportunités domestiques, opportunités internationales, fondamentaux économiques, et préparation numérique.

Le score global du Liban atteint 4,37 points, en légère baisse par rapport à 2024 (4,50 points), ce qui le positionne entre l’Algérie (38e) et la Libye (46e) dans la région MENA. Malgré une certaine résilience économique post-crise, le Liban pâtit de faiblesses structurelles persistantes.

Quatre dimensions stratégiques : la performance libanaise en détail

1. Opportunités logistiques domestiques (score : 4,78)

C’est dans cette catégorie que le Liban obtient son meilleur résultat. L’urbanisation élevée, la concentration économique autour de Beyrouth et la taille modeste du pays favorisent l’efficacité de la distribution locale. Toutefois, l’inégalité des revenus, l’enclavement du marché et le manque d’infrastructures rurales réduisent l’impact réel de cette performance.

2. Opportunités logistiques internationales (score : 4,26)

Ce score reflète les difficultés rencontrées dans le commerce extérieur : faiblesse des infrastructures portuaires (hors BIA), complexité des procédures douanières, et risques géopolitiques limitent les flux transfrontaliers malgré une situation géographique stratégique.

3. Fondamentaux économiques et commerciaux (score : 3,72)

C’est le point faible du Liban. L’instabilité politique, l’absence de réformes bancaires durables, le poids de la dette publique et la volatilité du cadre réglementaire compromettent le climat des affaires. Les fragilités du secteur financier, encore largement dollarisé et exposé au risque souverain, affaiblissent la prévisibilité macroéconomique.

4. Préparation numérique (score : 4,39)

Le Liban dispose d’un bon capital humain en matière de numérique, notamment dans les services IT et le développement web. Toutefois, la connectivité, les plateformes de commerce électronique et les financements pour l’innovation restent limités. L’instabilité du réseau électrique pèse fortement sur cette composante.

Axe évalué Score Liban 2025 Opportunités domestiques 4,78 Opportunités internationales 4,26 Fondamentaux économiques 3,72 Préparation numérique 4,39 Score global 4,37

Comparaison régionale : un classement figé, dominé par le Golfe

Dans le monde arabe, le Liban est 12e sur 14 pays MENA. Le classement régional est dominé par :

Émirats Arabes Unis (3e mondial)

(3e mondial) Arabie Saoudite (4e)

(4e) Qatar (8e)

Ces pays affichent des scores élevés sur tous les indicateurs, notamment grâce à des investissements massifs dans la logistique, le numérique et les infrastructures douanières. À l’inverse, seuls la Libye (46e) et marginalement l’Algérie (38e) obtiennent de moins bons résultats que le Liban.

Classement régional Pays Score global 1 Émirats Arabes Unis 6,31 2 Arabie Saoudite 6,08 3 Qatar 5,64 12 Liban 4,37 13 Algérie 4,49 14 Libye 4,23

Diagnostic : entre potentiel géographique et inertie institutionnelle

Le Liban bénéficie historiquement d’un positionnement stratégique au croisement des flux commerciaux Est–Ouest, d’une population multilingue et d’une base entrepreneuriale forte. Toutefois, la fragmentation institutionnelle, la corruption, la faible interopérabilité des douanes et la défaillance des investissements publics freinent tout espoir d’émergence logistique.

La place de Beyrouth dans la chaîne de valeur régionale reste marginale, concurrencée par des hubs puissants comme Dubaï ou Djeddah.

Pistes d’amélioration structurelle

Selon le rapport, plusieurs leviers pourraient améliorer rapidement le classement du Liban :

Réforme douanière et administrative

Réhabilitation du port de Beyrouth et du réseau ferroviaire

Stabilisation financière pour encourager les investissements logistiques

pour encourager les investissements logistiques Digitalisation de la chaîne d’approvisionnement et soutien aux startups logistiques

et soutien aux startups logistiques Intégration régionale accrue avec les marchés du Golfe et du Levant

L’engagement du pays dans un programme formel avec le FMI et le déblocage des aides internationales pourraient accélérer ces réformes.

📌 Données sur les institutions clés

Agility Logistics

Multinationale spécialisée en logistique et chaînes d’approvisionnement

Basée au Koweït, présente dans plus de 100 pays

Chiffre d’affaires : 1,2 milliard USD (2023)

Transport Intelligence

Cabinet britannique de recherche économique spécialisé dans le transport et la logistique

Co-producteur de l’Agility Index