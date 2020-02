Le Ministère des Affaires Étrangères rappelle aux résidents libanais de l’étranger âgés de plus de 21 ans que la date limite pour l’inscription sur les listes électorales en vue de voter pour les prochaines élections s’achèvera le 10 mars 2020.

Les documents nécessaires à l’inscription sont les suivants, une photocopie de votre fiche individuelle d’état civil, et une photocopie d’une carte d’identité libanaise

Il s’agit également pour les personnes déjà inscrites de modifier, si nécessaire, les informations de leurs dossiers.

Le formulaire est disponible sur le site de la direction générale de l’état civil du ministère de l’Intérieur et des Municipalités (‪https://www.dgcs.gov.lb/arabic/electoral-lists‬) ou, pour les personnes résidentes en France, sur le site de l’ambassade du Liban en France (‪www.paris.mfa.gov.lb‬). Également, les personnes intéressées peuvent se rendre directement au consulat du Liban à Paris.

Pour rappel, les libanais résidents à l’étranger ont pu voter, pour la première fois, lors des élections législatives de mai 2018.

La diaspora libanaise compte entre 4 millions et 14 millions de personnes dont de nombreux membres ont perdu la nationalité du Pays des Cèdres et notamment ceux dont la famille a quitté le Liban avant 1932, date du dernier recensement. Un projet de loi avait été alors présenté au Parlement peu avant les élections, afin de rendre à ces derniers la nationalité libanaise. Cependant, pour l’heure, il semblerait que l’adoption de cette loi ne soit plus à l’ordre du jour.