Coronavirus: L’Arabie Saoudite demande à ses ressortissants d’éviter le Liban

C’est par un communiqué que l’Ambassade d’Arabie Saoudite au Liban a demandé à ses ressortissants et les personnes résidentes dans ce pays d’éviter le Liban en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’Ambassade appelle aussi ses ressortissants déjà présents au Liban d’éviter les lieux publics et de prendre les mesures de précaution nécessaires pour éviter toute contamination. Jusqu’à présent, l’Arabie Saoudite n’a annoncé aucun cas de coronavirus présent sur son sol.

Pour rappel, plus tôt cette semaine, l’Arabie Saoudite et Bahreïn avaient déjà décidé d’interrompre les liaisons aériennes à destination du Liban suite à l’annonce du diagnostic d’un 3ème cas de personnes infectées. Aussi, le royaume saoudien a interrompu le pèlerinage à la Mecque en raison de l’épidémie, une mesure saluée par le mufti de la république, le Cheikh Abdel Latif Deryan.

Jusqu’à présent, les 3 premiers cas auraient été infectés à l’étranger et plus précisément en Iran, le premier cas ayant été diagnostiqué dès le 20 février dans le cas d’une femme revenant d’un pèlerinage en Iran, dans la ville de Qom, le 2ème cas ayant été découvert le 24 février, chez une femme ayant voyagé dans le même avion que la première et le 3ème cas étant celui d’un ressortissant iranien arrivé au Liban, le 24 février.

Un 4ème cas a été depuis découvert. Il s’agirait cette fois-ci d’une transmission locale, les autorités locales estimant que ce dernier aurait été en contact avec un des 3 cas précédents, indiquait-on hier soir.

Les 4 personnes sont actuellement en isolation à l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri de Beyrouth.