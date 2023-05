Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a reçu l’ambassadrice du Portugal résidant à Chypre et accréditée au Liban, Vanda Maria Sequeira. Ils ont discuté de questions bilatérales, en plus de la situation locale et régionale.

