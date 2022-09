Le président de la république salue la performance des Mayyas et leur attribue la Médaille d’or du mérite libanaise

Publicité

Après la victoire de la troupe de danse libanaise Mayyas à l’occasion de la 17ème saison de l’émission American Not Talent, la présidence de la république indique par un communiqué que le chef de l’état a décidé d’attribuer la Médaille d’or du mérite libanaise en reconnaissance de ses contributions artistiques et de son succès dans les plus importants programmes internationaux de talents.

