Nombreux sont les libanais qui se sont réveillés ce jeudi avec une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles: la troupe de danse libanaise Mayyas remporte la saison 17 d’American Got Talent.

Si les résultats ont été révélés ce 14 septembre, les filles de Mayyas avaient déjà émerveillés les spectateurs non seulement libanais, redonnant du baume au coeur de nombreuses personnes touchées par la situation actuelle qui touche le pays des cèdres mais aussi au-delà comme les spectateurs américains le 13 septembre.

À l’annonce de l’attribution du prix, scène de joie pour les Mayyas qui iront tout de même consoler Kristy Sellars, arrivée à la seconde place.

Sans nul doute, l’aventure des Mayyas continue aujourd’hui, non plus au Liban comme on aurait pourtant espéré mais à l’étranger. Des spectacles de la troupe désormais célèbre sont ainsi déjà prévus sur le sol américain.

Quant au Liban, on ne peut espérer qu’elles viendront très prochainement aussi faire partager cette joie qui est la leur face à un public qui les a fortement soutenu autant qu’ils le pouvaient.