La présidente du conseil de l’ordre des dentistes de Tripoli, Dr Roula Deeb Khalaf, a rappelé les consignes d’urgence face à la réouvertures des cliniques pour les cas qualifiés de non-urgent.

Selon les directives actuelles, il s’agira de mettre à disposition du gel hydroalcoolique avant d’entrer dans les cliniques. Les patients devront utiliser pour se désinfecter les mains et désinfecter également leurs chaussures ou de mettre des couvre-chaussures et de porter un master en présence des patients et de prendre la température de ceux-ci avec un thermomètres électronique

Seules 2 personnes pourront entrer avec le patient dans la clinique. Cependant, les patients ne devraient pas se rencontrer dans les salles d’attentes. Il conviendra donc d’organiser les rendez-vous en fonction de ces impératifs.

Concernant les équipements nécessaires, le conseil de l’ordre des dentistes de Tripoli rappelle que les gants, masque N95, uniforme d’urgence, blouse chirurgicale, écran facial et couvre-chef (EPI) sont nécessaires pour le médecin et le personnel médical. Le masque devrait être gardé par le praticien durant 30 min après chaque intervention et le prochain patient ne devrait pas pénétrer dans le cabinet avant une de demi-heure également.

Le cabinet devrait être équipé en purificateurs d’air de type “système de filtration HEPA technologie”. Les appareils d’aspiration utilisés lors des intervention sont rendus obligatoires pour éviter la formation d’aérosols.

Avant toute opération, le patient devrait utiliser un liquide antibactérien pour se gargariser.

Ce communiqué intervient alors que les cabinets des dentistes pourront rouvrir dès ce lundi 4 mai, conformément aux mesures stipulées lors de la 2ème phase de déconfinement adopté par le conseil des ministres.