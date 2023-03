Mesures prises en coordination avec le Royaume-Uni

WASHINGTON – Aujourd’hui, les États-Unis Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a pris des mesures en coordination avec ses homologues du Royaume-Uni pour désigner des personnes clés soutenant le régime du président syrien Bachar al-Assad (al-Assad) et la production ou l’exportation de Captagon, une amphétamine dangereuse. On estime que le commerce de Captagon est devenu une entreprise illicite d’un milliard de dollars. Ces désignations, dont certaines sont mises en œuvre en vertu de la loi CEASAR syrienne sur la protection civile de 2019 (« loi César »), soulignent également le rôle important des trafiquants de drogue libanais – dont certains maintiennent des liens avec le Hezbollah – dans la facilitation de l’exportation de Captagon. Cette action souligne également la domination de la famille al-Assad du trafic illicite de Captagon et son financement pour le régime syrien oppressif.

« La Syrie est devenue un leader mondial dans la production de Captagon très addictif, dont une grande partie fait l’acé à travers le Liban », a déclaré Andrea M., directrice de l’OFAC. Gacki. « Avec nos alliés, nous tienons responsables ceux qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad avec des recettes de drogues illicites et d’autres moyens financiers qui permettent au régime de poursuivre la répression du peuple syrien. »

Les désignations d’aujourd’hui sont prises conformément au décret (E.O.) 13572 du 29 avril 2011, « Blocage des biens de certaines personnes en ce qui concerne les violations des droits de l’homme en Syrie » ; E.O. 13582 du 17 août 2011, « Blocage des biens du gouvernement syrien et interdisant certaines transactions en ce qui concerne la Syrie

AL-ASSAD FAMILY ALLIES

Khalid Qaddour (Qaddour) est un homme d’affaires syrien et un proche associé de Maher al-Assad, qui a été désigné en vertu de l’E.O. 13572 en 2011 dans le cadre de son rôle dans les violations continues des droits de l’homme du gouvernement syrien (GoS) contre le peuple syrien. Maher al-Assad est le chef de la tristement célèbre quatrième division de l’armée arabe syrienne (SAA) désignée par les États-Unis. Il est également le frère du président syrien al-Assad, qui a été désigné en 2011 en vertu de l’E.O. 13573 pour son rôle de premier plan dans l’escalade de la violence par le GoS contre sa population. Maher al-Assad et la quatrième division sont connus pour gérer de nombreux programmes illicites de génération de revenus, qui vont de la contrebande de cigarettes et de téléphones mobiles à la facilitation de la production et du trafic de Captagon. C’est Qaddour qui serait responsable de la gestion des revenus générés par ces activités. Le régime syrien et ses alliés ont de plus en plus adopté la production et le trafic de Captagon pour générer de la monnaie forte, estimée par certains à des milliards de dollars.

Qaddour est désigné en vertu de l’E.O. 13572 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique à, ou des biens ou des services à Maher al-Assad, ou en soutien. Qaddour est également désigné en vertu de la Loi César pour être une personne étrangère qui fournit sciemment un soutien financier, matériel ou technologique important à Maher al-Assad, ou qui s’engage sciemment dans une transaction importante avec, Maher al-Assad.

Samer Kamal al-Assad (Samer) est un cousin du président al-Assad et supervise les principales installations de production de Captagon à Lattaquié, en Syrie, contrôlée par le régime, en coordination avec la quatrième division et certains associés du Hezbollah. En 2020, 84 millions de pilules Captagon produites dans une usine appartenant à Samer à Lattaquie, en Syrie, d’une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars, ont été saisies au port italien de Salerne. Samer serait également propriétaire d’une usine produisant du Captagon dans la région de Qalamoun, près de la frontière entre la Syrie et le Liban.

Samer est désigné en vertu de l’E.O. 13582 pour avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou des services à ou à l’appui du GoS. Samer est également désigné en vertu de la loi César comme étant une personne étrangère qui fournit sciemment un soutien financier, matériel ou technologique important ou qui s’engage sciemment dans une transaction importante avec le GoS.

Wassim Badi al-Assad (Wassim), un autre cousin du président al-Assad, a soutenu la SAA dans divers rôles, notamment à la tête de la milice des Brigades Baas, une unité paramilitaire sous le commandement de l’armée arabe syrienne. Il a publiquement appelé à la formation de milices sectaires pour soutenir le régime. Wassim a été une figure clé du réseau régional de trafic de drogue, s’associant à des fournisseurs de haut niveau pour faire passer de la contrebande, du Captagon et d’autres drogues dans toute la région, avec le soutien tacite du régime syrien.

Wassim est désigné en vertu de l’E.O. 13582 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, de l’armée arabe syrienne.

Imad Abu Zureik (Zureik), un ancien commandant de l’armée syrienne libre qui dirige maintenant une milice affiliée au renseignement militaire syrien (SMI), a joué un rôle important dans la production de drogue et la contrebande dans le sud de la Syrie. Avec l’approbation du SMI désigné par les États-Unis, Zureik dirige un groupe de milices contrôlant le passage frontalier crucial de Nassib entre la Syrie et la Jordanie. Zureik utilise son pouvoir sur la région pour vendre de la contrebande, exploiter des raquettes de protection et faire passer de la drogue en Jordanie, tout en recrutant directement pour le SMI.

Zureik est désigné en vertu de l’E.O. 13572 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, du SMI.

AFFILIÉS LIBANAIS

Hassan Muhammad Daqqou (Daqqou) est un double national libanais-syrien surnommé par les médias “le roi de Captagon”. Daqqou a été lié aux opérations de trafic de drogue menées par la quatrième division de l’ASA, dirigée par Maher al-Assad, et avec une couverture qui aurait été fournie par le Hezbollah. Il a été arrêté au Liban en 2021 pour trafic de drogue associé à une expédition massive de Captagon interceptée en Malaisie en route vers l’Arabie saoudite, bien que les affiliés du Hezbollah aient apparemment facilité la capacité de Daqqou à continuer à gérer ses entreprises pendant qu’il était en prison. Daqqou a acquis une réputation de source pour Captagon et de facilitateur de la contrebande à travers la frontière entre la Syrie et le Liban sous la protection des associés du Hezbollah.

Daqqou est désigné en vertu de l’E.O. 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou des services à ou à l’appui de l’Hezzballah.

Hassan Daqqou Trading et Al-Israa Establishment for Import and Export sont deux sociétés spécialisées dans les opérations générales de commerce et d’importation et d’exportation qui sont enregistrées sous le nom de Daqqou dans la région de la vallée de Beka’a au Liban. Hassan Daqqou Trading et Al-Israa Establishment for Import and Export sont désignés conformément à l’E.O. 13224, tel que modifié, pour être détenus, contrôlés ou dirigés par, directement ou indirectement, Daqqou.

Noah Zaitar (Zaitar) est un ressortissant libanais ayant des liens étroits à la fois avec la quatrième division de l’ASA et avec certains membres du Hezbollah. Zaitar est un trafiquant d’armes et un trafiquant de drogue connu et est actuellement recherché par les autorités libanaises pour trafic de drogue. Zaitar aurait mené ses activités illicites sous la protection de la quatrième division.

Zaitar est désigné conformément à l’E.O. 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou des services à ou à l’appui de l’Hezbollah.

IMPLICATIONS SUR LES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes qui se trouvent ou arrivent aux États-Unis ou qui sont en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. La réglementation de l’OFAC interdit généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou aux États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans la propriété de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, les personnes qui se livrent à certaines transactions avec les personnes désignées aujourd’hui peuvent elles-mêmes être exposées à des sanctions ou faire l’objet d’une mesure coercitive. En outre, toute institution financière étrangère qui facilite sciemment une transaction importante ou fournit des services financiers importants pour l’une des cibles désignées aujourd’hui en vertu de l’E.O. 13224, telle que modifiée, pourrait être soumise à des sanctions américaines.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais aussi de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais plutôt d’apporter un changement positif de comportement. Pour plus d’informations sur le processus de retrait d’une liste de l’OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la question 897 de l’OFAC. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions de l’OFAC, veuillez consulter le site Web de l’OFAC.

La liste des personnes visées

Les personnes suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :

ABU ZUREIK, Imad (Arabic: عماد ابو زریق) (a.k.a. ABU ZUREIQ, Imad), Nassib, Syrie ; DOB 09 Feb 1979 ; POB Dara’, Syrie ; nationalité Syrie ; Sexe Homme ; Numéro d’identité national 12010031783 (Syrie) (individuel) [SYRIE] (Lié Vers : DIRECTION DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE SYRIEN).



AL-ASSAD, Samer Kamal (Arabic: سامر كمال الأسد) (a.k.a. AL-ASAD, Samer), Syrie ; 18 mai 1973 ; POB Qardaha, Syrie ; nationalité Syrie ; sexe masculin ; passeport 86368 (Syrie) ; numéro d’identification national 06200000449 (Syrie) (individuel) [SYRIE] [SYRIE-CAESAR].



AL-ASSAD, Wassim (alias AL-ASSAD, Waseem ; alias AL-ASSAD, Waseem Badi ; alias AL-ASSAD, Wassim Badi’ (arabe : وسيم بديع الأسد)), Syrie ; DOB 18 Jul 1980 ; POB Qardaha, Latakia Governorate, Syrie ; nationalité Syrie ; Sexe Homme ; National ID No. 06200000611 (Syrie) (individuel) [SYRIE] (Lié Vers : ARMÉE ARABE SYRIENNE).



DAQQOU, Hassan Muhammad (Arabic: حسن محمد دقو) (a.k.a. DAQOU, Hassan ; alias DAQOU, Hassan bin Muhammad ; alias DAQOU, Hassan Muhammed ; alias DAQOU, Mohamed Hassan ; alias DEQQO, Hassan Mohammed ; alias “DAGO, Hassan Mohamed” ; alias “DAQU, Hassan” ; alias “DUKKO, Hassan”), Tfail, Liban ; DOB 01 février 1985 ; nationalité Syrie ; alt. nationalité Liban ; Sexe Homme ; Risque de sanctions secondaires : article 1(b) du décret 13224, tel que modifié par le décret 13886 (individuel) [SDGT] (Lié à : HIZBALLAH).



QADDOUR, Khalid (alias QADDOUR, Khaled Nasser (arabe : خالد ناصر قدور)), Yaafour, Damas, Syrie ; DOB 23 Apr 1970 ; POB Damas, Syrie ; nationalité Syrie ; Sexe Homme ; Numéro d’identité national. 01020097227 (Syrie) (individuel) [SYRIE] [SYRIE-CAESAR] (Lié Vers : AL-ASSAD, Maher).



ZAITAR, Noah (arabe : نوح زعيتر) (a.k.a. ZUAITER, Nuah), Syrie ; Liban ; D.D. 1971 ; alt. DOB 1977 ; nationalité Liban ; Sexe Homme ; risque de sanctions secondaires : article 1(b) du décret 13224, tel que modifié par le décret 13886 (individu) [SDGT] (Lié à : HIZBALLAH).

Les entités suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :

AL-ISRAA ÉTABLISSEMENT POUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION (alias AL ISRAA IMPORTATION ET EXPORTATION), No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Liban ; Risque de sanctions secondaires : section 1(b) du décret 13224, tel que modifié par le décret 13886 ; Date de création de l’organisation le 18 janvier 2014 ; Numéro d’enregistrement 4800490 (Liban) [SDGT] (Lié vers : DAQQOU, Hassan Muhammad).



HASSAN DAQQOU TRADING (alias HASAN DEQQOU TRADING), No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Liban ; risque de sanctions secondaires : section 1(b) du décret 13224, tel que modifié par le décret 13886 ; date de création de l’organisation le 18 janvier 2014 ; numéro d’enregistrement 4004501 (Liban) [SDGT] (Lié vers : DAQQOU, Hassan Muhammad).