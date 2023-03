Une vive altercation a eu lieu entre plusieurs parlementaires réunis lors des sessions des commissions conjointes.

De source médiatique, on indique avoir entendu des cris, des insultes et même des coups sur les tables suite alors que le député Melhem Khalaf appelait à l’élection d’un nouveau président de la république. Il avait alors provoqué le courroux de l’ancien ministre des travaux publics et député Ghazi Zoaiter, un membre du bloc du mouvement Amal.

Une deuxième altercation a eu lieu entre le dirigeant du parti Kataëb Sami Gemayel et l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil, également membre du bloc parlementaire du mouvement Amal.

Sami Gemayel avait alors estimé que les propos précédents d’Ali Hassan Khalil sans toutefois le nommer directement, “auraient pu pousser le pays dans un endroit dangereux”, amenant ce dernier à perdre son calme.

Sami Gemayel en a appelé au président du parlement Nabih Berri de mettre de l’ordre. “Si Berri l’accepte, ce serait un gros problème, mais s’il s’agit d’un incident personnel, nous sommes prêts à le mettre derrière nous”, aurait-il déclaré, alors qu’Ali Hassan Khalil a estimé avoir été entrainé dans une rhétorique de division, indiquant ne rien regretter.