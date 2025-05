- Advertisement -

Les dépôts du secteur privé atteignent 88,7 milliards USD à fin mars 2025, en légère reprise mais sous tension persistante

Évolution globale des dépôts

Selon les statistiques consolidées publiées par la Banque du Liban, les dépôts du secteur privé résidant ont atteint 88,73 milliards de dollars US à la fin mars 2025. Cela représente une progression marginale de 1,6 % en glissement annuel, contre 87,3 milliards USD en mars 2024. Cette faible augmentation intervient dans un contexte de stagnation économique prolongée, d’absence de confiance dans le secteur bancaire, et de très faible rentabilité des dépôts. Ces dépôts englobent à la fois les comptes en livres libanaises (LBP) et ceux en devises étrangères, avec une dollarisation toujours très marquée.

Répartition entre devises et livres libanaises

La structure des dépôts révèle une très forte prépondérance des devises étrangères, représentant 74,5 % du total, soit 66,1 milliards USD. Les dépôts en livres libanaises, quant à eux, s’élèvent à 22,63 milliards USD (au taux parallèle moyen), en léger recul de 1,2 % par rapport à l’année précédente. La dollarisation des dépôts, bien qu’en légère baisse par rapport à 76 % en 2024, reste l’un des niveaux les plus élevés de la région. Cela reflète la défiance persistante des déposants vis-à-vis de la stabilité monétaire nationale.

Comportement des déposants

Les données montrent un rééquilibrage modéré vers les dépôts à court terme. Les dépôts à vue représentent désormais 36 % du total, tandis que les dépôts à terme reculent de 2,4 % en volume. Ce basculement traduit une stratégie de liquidité de précaution, les ménages et entreprises cherchant à maintenir une flexibilité maximale en cas de nouvelle turbulence monétaire ou bancaire. En parallèle, l’épargne de long terme continue de se contracter, en raison de l’absence de rendement réel et de l’incertitude sur la sécurité des fonds placés.

Encadré – Évolution des dépôts du secteur privé (en milliards USD)

Date Total dépôts En devises En LBP (converti) Taux de dollarisation Mars 2023 88,2 65,3 22,9 74,0 % Mars 2024 87,3 66,5 20,8 76,2 % Mars 2025 88,7 66,1 22,6 74,5 %

Source : Banque du Liban, calculs Libnanews

Impact sur le crédit bancaire

Malgré cette stabilité apparente des dépôts, l’offre de crédit bancaire au secteur privé reste gelée. L’encours total des prêts est tombé à 21,8 milliards USD, en baisse continue depuis 2019. Cela représente un ratio crédit/dépôt historiquement bas de 24,6 %, contre près de 70 % en 2018. Les banques préfèrent conserver des actifs liquides, principalement en devises ou en bons du Trésor, que de prêter à une économie sous-capitalisée, juridiquement instable et politiquement bloquée. L’absence de restructuration bancaire formelle entretient ce blocage structurel.

Contexte politique et réglementaire

La loi sur la restructuration du système bancaire n’a toujours pas été adoptée, plus de cinq ans après le déclenchement de la crise. Le projet de « bail-in » évoqué dans les négociations avec le FMI est politiquement bloqué. L’absence de cadre pour garantir ou compenser les dépôts a contribué à une polarisation de la confiance : les grands déposants ont transféré des fonds à l’étranger ou vers des banques offshore, tandis que les petits épargnants maintiennent leurs soldes sous forme de cash ou dans des comptes à usage courant. La plateforme Sayrafa, censée stabiliser les flux monétaires, ne couvre qu’une fraction des transactions du marché, et son accès reste contrôlé.

Comparaison régionale

Le niveau des dépôts du secteur privé libanais reste élevé par rapport à la taille de l’économie formelle, avec un ratio dépôts/PIB nominal estimé à 160 %. Ce chiffre est artificiellement gonflé par l’absence de retrait complet des anciens dépôts, qui restent inscrits au bilan mais non accessibles ou réduits en pouvoir d’achat. Par comparaison, le Maroc affiche un ratio dépôts/PIB de 75 %, l’Égypte de 55 %, et la Jordanie de 90 %. Ces écarts illustrent le caractère bloqué et dysfonctionnel du secteur financier libanais.

Données de contexte sur les banques libanaises

Le Liban compte officiellement 47 banques commerciales, dont 13 de grande taille. Depuis 2019, plusieurs fusions et fermetures ont été amorcées, sans plan sectoriel. À fin mars 2025 :

Nombre total de comptes bancaires : 2,2 millions

Dépôts en devises : 66,1 milliards USD

Dépôts en LBP : 22,6 milliards USD

Taux moyen sur dépôts : < 1,2 % en USD, proche de 0 % en LBP

Prêts au secteur privé : 21,8 milliards USD