Le ministre de l’intérieur a précisé les dates des prochaines élections municipales qui se dérouleront au Liban, repoussant ainsi les tentatives d’une prolongation d’une année, alors que le gouvernement n’a toujours pas accordé les fonds nécessaires au processus.

En effet, jusqu’à présent, les partis politiques craignent que ces élections municipales leurs fassent perdre un certain nombre de localités clés en raison de la crise économique et financière que traverse le pays des cèdres.

Cependant, le Ministre Sortant de l’intérieur, Bassam Mawlawi a lancé le processus de préparation des élections législatives, tout en exigeant “la sécurisation des fonds, et le montant n’est pas énorme par rapport à ce qui a été dépensé au cours des deux dernières années”.

“Les élections se dérouleront comme suit : le 7 mai dans le nord et le Akkar, le 14 mai dans le Mont-Liban, le 21 mai dans Beyrouth et Baalbek-Hermel, et le 28 mai dans le sud et Nabatieh,” a également révélé le ministre.