mardi, août 26, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Les États-Unis conditionnent l’aide à un désarmement du Hezbollah

L'Actualité du Liban
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
2 min.de lecture
Date de modification:
15 lecteurs
- Advertisement -

La politique américaine vis-à-vis du Liban semble avoir pris un nouveau tournant à l’été 2025. Selon Al Sharq Al Awsat (26 août 2025), Washington a renforcé ses pressions sur Beyrouth en conditionnant toute relance de l’aide internationale à des engagements concrets concernant le désarmement du Hezbollah. L’émissaire américain Amos Barak, envoyé spécial pour le Liban, aurait clairement signifié que la présence militaire du parti chiite constituait un obstacle majeur à la stabilisation régionale. La stratégie de la Maison-Blanche repose désormais sur une équation explicite : développement économique contre désarmement.

La même source indique que les États-Unis, soutenus par la France, proposent un programme de reconstruction du Sud-Liban à condition que les armes non étatiques soient démantelées dans un cadre légal supervisé par l’armée libanaise. Cette approche, qualifiée de pragmatique par les diplomates occidentaux, est rejetée par plusieurs forces politiques locales. Les résistances ne concernent pas uniquement le Hezbollah mais s’étendent aux blocs parlementaires qui craignent une rupture de l’équilibre confessionnel en cas de désarmement unilatéral.

D’après Al Akhbar (26 août 2025), cette conditionnalité américaine est perçue par certains responsables libanais comme une tentative d’imposer une solution extérieure sans tenir compte des mécanismes de souveraineté nationale. Cette lecture est notamment partagée par les représentants de partis souverainistes et nationalistes, qui y voient une menace pour la stabilité intérieure. La présence américaine au Liban reste donc ambivalente, oscillant entre offre d’aide structurelle et pression sécuritaire.

Israël insiste sur une démilitarisation avant toute négociation

La position israélienne sur le Liban a été réaffirmée avec force dans les colonnes d’Al Sharq Al Awsat (26 août 2025). Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, dans une déclaration relayée par le quotidien, a conditionné tout retrait militaire du Sud-Liban à un désarmement immédiat du Hezbollah. Cette position ne constitue pas une nouveauté dans la diplomatie israélienne mais marque un durcissement de ton qui rend toute avancée diplomatique plus complexe. Le retrait est présenté non pas comme un geste de désescalade mais comme une monnaie d’échange.

Cette posture bloque de facto tout processus de normalisation. Le Liban, de son côté, refuse catégoriquement de lier une question de souveraineté nationale à des exigences militaires posées par une puissance étrangère. D’après Al Joumhouriyat (26 août 2025), des responsables libanais ont dénoncé ces conditions comme inacceptables et provocatrices, soulignant qu’elles constituent une forme de chantage stratégique. Le gouvernement insiste sur le fait que la sécurité du territoire relève de ses prérogatives exclusives, et non d’un marchandage diplomatique.

Ce verrou israélien empêche toute marge de manœuvre pour les diplomaties tierces. Les pays médiateurs comme la France ou l’Égypte, souvent sollicités pour jouer un rôle d’intermédiaire, se retrouvent dans une position inconfortable. Ils doivent composer avec une intransigeance israélienne et une détermination libanaise à ne rien concéder sur la question du Hezbollah. Ce statu quo alimente une impasse géopolitique dans laquelle le Liban se retrouve instrumentalisé comme levier dans un affrontement plus large.

- Advertisement -
Article précédent
Le Hezbollah et Amal appellent à manifester face aux violations israéliennes persistantes et au désarmement
Article suivant
Damas se repositionne comme interlocuteur étatique avec le Liban
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Revue de presse du 26/08/25: Position israélienne et conditionnalité du retrait du Sud Liban

L'Actualité du Liban 0
La revue de presse du 26 août 2025 offre une analyse complète de l’actualité libanaise. Elle couvre la crise gouvernementale persistante, la recomposition politique interne, les tensions diplomatiques, les blocages judiciaires, la détérioration des conditions sociales et l’indépendance mise à mal de la magistrature. Les articles sont exclusivement issus des principaux quotidiens libanais du jour et reflètent les dynamiques internes et les pressions régionales sur les institutions du pays.

Damas se repositionne comme interlocuteur étatique avec le Liban

L'Actualité du Liban 0
Les nouvelles autorités syriennes proposent un dialogue d’État à État avec le Liban, excluant tout rôle du Hezbollah. Selon Al Quds (26 août 2025), cette initiative marque une volonté de normaliser les relations bilatérales et de repositionner la Syrie comme acteur étatique crédible, malgré méfiances libanaises et pressions américaines.

Le Hezbollah et Amal appellent à manifester face aux violations israéliennes persistantes et au désarmement

L'Actualité du Liban 0
Le Hezbollah et le mouvement Amal ont appelé à manifester à Beyrouth face aux violations israéliennes répétées et aux pressions croissantes pour désarmer le groupe chiite. Malgré le cessez-le-feu de novembre 2024, Israël maintient des positions au Sud-Liban et multiplie les frappes, attisant la colère. Le cabinet libanais a chargé l’armée de préparer un plan de désarmement d’ici fin 2025, une initiative saluée par Israël mais rejetée par le Hezbollah, qui y voit un risque de guerre civile.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

المرصد الاوروبي يثني على قرار النيابة العامة المالية بموضوع تحويلات مالية الى الخارج: يشكّل تحولا أساسياً بالملف

Economie 0
أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على القرار القضائي...

المرصد الاوروبي حذر من المس بالودائع عبر جعل قانون اعادة هيكلة المصارف نافذا

Economie 0
رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان قانون اعادة...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.