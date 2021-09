Les autorités américaines et leurs homologues Qataris ont annoncé, par un communiqué publié par le Trésor des Etats-Unis, une série de sanctions visant un réseau financier du Hezbollah présent dans la péninsule arabique.

Seraient ainsi visés, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari et Abd al-Muayyid al-Banaiare en raison de leur foustien financier au mouvement chiite mais également des ressortissants Qatariotes, Saoudiens et de Bahrein. Les responsables américains estiment que cette décision est l’une des décisions conjointes les plus importantes prises à l’encontre du Hezbollah et appelle également les autres gouvernements çà faire de même.

Par ailleurs, Bahreïn aurait gelé les comptes bancaires de plusieurs personnes liées à ce réseau de financement et déféré 3 personnes devant la justice.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն