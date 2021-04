Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le célèbre acteur Georges Clooney évoque sa non-moins célèbre épouse, Amal Alamuddin, avocate en droit international, plus particulièrement sur les sujets liés aux droits humain, décrivant incroyable, capable de sortir des gens de prison dans des dictatures mais ne sachant pas cuire un oeuf, devant par conséquent passer derrière les fourneaux.

George Clooney, né en 1961, a été rendu célèbre par la série Urgence ou il interprétait un Pédiatre du nom de Doug Ross, avant de passer du petit au grand écran. Il s’est marié le 14 septembre 2014 à Amal Alamuddin, célèbre avocate libano-britannique, née à Beyrouth en 1978.

La cérémonie a eu lieu en Italie ou ils se sont rencontrés la première fois, faisant la une de la presse people mondiale. Selon les rumeurs, George Clooney était particulièrement surpris de voir que la jeune avocate lui ait refusé de lui donner son numéro de téléphone lors de leur première rencontre mais cela ne l’a pas découragé pour ensuite entretenir une relation d’abord par courriel. Mais il finira par convaincre la jeune et talentueuse Amal, peut-être en prouvant qu’un acteur hollywoodien peut également s’engager pour de nobles causes, notamment contre les massacres au Darfour et faire cause commune.