Les pages wikipedia de Gébran Bassil vandalisées

Les pages wikipedia en anglais et en français liées au dirigeant du Courant Patriotique Libre Gébran Bassil ont été vandalisées par plusieurs utilisateurs dont l’adresse IP mène en Russie. Cependant, celle-ci – le 91.193.178.39 – serait probablement forgée et les profils utilisés pour ces modifications – identifiés comme XchristianDaccache et SovietRussiabtw – nouvellement créés .

Ce qu’on appelle “Edit War” sur l’encyclopédie en ligne Wikipedia est assez courant concernant les personnalités publiques en raison de son accessibilité à tous et ne réclamant pas de compétences particulières au niveau informatique et technologie de l’information.

Wikipedia souligne d’ailleurs que “la détérioration délibérée du contenu, le blanchiment des pages ou le recours aux insultes dans la page de discussion ou la boîte de résumé sont considérés comme du vandalisme,” dans sa page consacrée à cette pratique.

