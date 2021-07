Le directeur de l’hôpital Rafic Hariri a rassuré les personnes désirait se faire vacciner, indiquant que ceux-ci sont en sécurité en dépit des pannes d’électricité dont souffrent les structures hospitalières locales.

Les doses seraient entreposées dans des congélateurs dont le courant serait assuré pendant 8 heures avec des UPS. La température est également surveillée à l’extérieur et à l’intérieur de ces congélateurs.

