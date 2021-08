Le président du courant patriotique libre Gébran Bassil s’est exprimé ce lundi depuis le centre Mirna Chaloul pour demander l’organisation d’une session parlementaire visant à lever l’immunité de toute personne impliquée dans le dossier de l’explosion du port de Beyrouth.

Gébran Bassil a salué la demande du Président de la République, le Général Michel Aoun à être interrogé dans le cadre de l’enquête menée par le juge Tarek Bitar alors que des rumeurs – démentie par le juge lui-même – font état du déplacement de ce dernier, à plusieurs reprises, au palais présidentiel de Baabda.

Il estime que cette explosion est également liée à la sécurité et non seulement à des négligences professionnelles et qu’elle démontre “la négligence, la corruption et le chaos de ce pays”.

Il a appelé les autorités à accorder les pleins pouvoirs à l’appareil judiciaire qui a prouvé son impartialité et estime que les enquêteurs doivent montrer leur transparence et leur compétence.

