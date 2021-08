L’Armée Libanaise aurait identifié et procédé à l’arrestation d’un des assaillants du convoi funéraire d’Ali Chebli ce lundi 2 août. Pour l’heure, on ignore l’identité de la personne arrêtée.

Une véritable embuscade a ainsi visé ce convoi funéraire hier, faisant 5 morts dont 3 membres du Hezbollah et 7 blessés dont un militaire libanais.

L’Armée Libanaise a réussi à évacuer les personnes présentes sur place pour les mettre en sécurité à bord de ses blindés pour les mettre en sécurité. L’armée libanaise avait également appelé au retrait de tout homme armé, annonçant via Twitter qu’elle allait ouvrir le feu sur eux. Par ailleurs, une chasse à l’homme a été organisée afin de mettre la main sur les assaillants, probablement appartenant à la tribu Ghosn ou à un clan apparenté.

Pour rappel Ali Chebli avait été tué lors d’un mariage à Jiyeh dans la nuit de samedi au dimanche dans ce qui semble être une opération de vendetta. En effet, il y a un an, des incidents avaient opposé le clan sunnite de la famille Ghosn à des chiites et notamment des membres du Hezbollah lors de la commémoration de la Ashoura, le 27 août 2020 après que le cheikh salafiste Omar Ghosn avait fait arracher des banderoles de l’Iman Hussein. Ces incidents avaient alors rapidement dégénérés en fusillade et même en tirs de RPG et un centre commercial appartenant à Ali Chebli incendié. Cette même nuit, le domicile d’Ali Chebli avait également été visée par une roquette. Pour sa part, le mouvement chiite avait réfuté avoir participé à ces incidents.

Certaines sources sécuritaires avaient également accusé à l’époque le cheikh Omar Ghosn, un chef religieux salafiste d’avoir tenté de prendre la suite du Cheikh Ahmad Assir. Il aurait également été impliqué dans des transferts de combattants vers la Syrie et avait d’ailleurs été impliqué dans un attentat kamikaze visant la banlieue Sud de Beyrouth en 2014, amenant à une brève incarcération et menaçant alors de prendre les armes face au Hezbollah.

Ali Chebli sera finalement assassiné par un homme identifié comme étant Ahmed Zaher Ghosn, le frère de Hassan Ghosn.

