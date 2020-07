Le Ministère de la santé a révélé que 11 personnes qui sont arrivées au Liban, le 7 juillet dernier, seraient contaminées par le coronavirus COVID19.

Il s’agit notamment:

du vol UJ 9003 avec 4 cas

du vol de la MEA en provenance d’Abidjan avec 5 cas

du vol MEA 429 en provenance de Dubaï avec 1 cas,

et du vol MEA 418 de la MEA en provenance du Qatar avec 1 autre cas.

Par ailleurs, le Ministre de la santé a fait part en début de matinée d’une augmentation dramatique du nombre de nouveaux cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19 au Liban. En cause, un expatrié libanais qui est arrivé au Pays des Cèdres et qui n’aurait pas respecté les mesures de quarantaine. Il se serait ainsi rendu notamment à un mariage et dans des centres-balnéaires où il aurait infecté un grand nombre de personnes.

Pour l’heure, le rapport quotidien n’a pas encore été publié.