Le Ministère de la santé indique que 15 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus à leurs arrivées à l’aéroport international de Beyrouth, les 16 et 17 juillet.

Le 16 juillet, 3 personnes positives seraient ainsi arrivée en provenance d’Istanbul via le vol 328 de la Turkish Airlines

Le 17 juillet, 12 personnes contaminées par le coronavirus COVID 19 seraient arrivées au Liban. Il s’agirait d’un cas positif en provenance du Koweït via le vol 403 de la Middle East Airlines, de 2 cas à bord du vol 266 de la MEA en provenance d’Istanbul, de 3 cas via le vol 501 de la Kuwait Airways, d’un cas en provenance de Doha via le vol 4de 16 de la Qatar Airways, de 3 cas en provenance de Lagos via le vol 572 de la MEA, d’un cas en provenance d’Istanbul via le vol 826 de la Turkish Airlines et d’un cas en provenance de Paris via le vol 212 de la MEA.