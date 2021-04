Le Liban déplore 40 décès et 2 460 cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19, alors que le ministre sortant de la santé Hamad Hassan a annoncé le report de la 2ème dose du vaccin Pfizer à 6 semaines après la première injection.

Le cap symbolique des 500 000 cas a été passé ce mercredi, alors que le comité en charge de lutter contre la pandémie a appelé à la reprise de l’activité du secteur éducatif dans toutes ses branches et étapes: enseignement public, enseignement professionnel et technique et enseignement supérieur, progressivement au sein un programme intégré qui prend en compte toutes les mesures préventives face à la maladie.

Pour rappel, un couvre-feu a été instauré cette semaine de 21h30 à 5 heures alors que la communauté musulmane fête le ramadan. Les autorités sanitaires libanaises tentent ainsi d’éviter les rassemblements publics et privés propices à la propagation de la maladie. En dépit de cela, même si le taux de test positifs au coronavirus diminue, le nombre de cas reste stable, voire même augmente.

S’exprimant sur les ondes de l’OTV, il a indiqué que cette approche a été adoptée par de nombreux pays sur base de recommandations de leurs comités scientifiques. Selon le ministre, 20% de la population locale bénéficierait actuellement d’une immunité acquise soit après infection ou soit après vaccination. Près de 750 000 doses de vaccins Pfizer supplémentaires devraient ainsi arriver au Liban au mois de juin et de juillet alors que les livraisons de doses de vaccins AstraZeneca ou encore Sputnik devraient se poursuivre. À terme, les autorités libanaises souhaiteraient ainsi en faire bénéficier 80% de la population.

Liban/Coronavirus: 40 décès et 2 460 cas ce mercredi 14 avril, le cap des 500 000 cas passé 3

Pour l’heure, 1 171 075 personnes sont enregistrées auprès du programme officiel en vue d’obtenir le précieux vaccins contre le covid depuis son ouverture, le 27 janvier 2021.

Toujours concernant la vaccination, le ministère de la Santé publique a annoncé qu’il aurait mis en place un système de notification par courriel pour les personnes désirant se faire vacciner. L’accès à ce nouveau service est possible via le lien https://covax.moph.gov.lb

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 502 299 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 2 460 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 2 444 cas. 16 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 497 280 cas locaux et de 5019 cas en provenance de l’étranger. 40 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 6 778 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 14.8 %. 1 850 personnes étaient hospitalisées et 821 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 226 personnes placées sous respirateurs. Combien de personnes ont été vaccinées? 5 899 personnes ont reçu une première dose de vaccin aujourd’hui et 4 199 personnes, une deuxième dose.

Au total, 218 744 personnes ont reçu une première dose et 114 920 personnes ont reçu les 2 doses.