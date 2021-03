Liban/Coronavirus: 42 décès en ce début de semaine

42 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, annonce le ministère de la santé. 1 505 cas ont également été diagnostiqués durant cette même période, alors que le responsable de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri met en garde contre tout relâchement, estimant que la tendance est à la hausse et une nouvelle vague est à craindre.

Par ailleurs, alors que les autorités libanaises avaient annoncé l’arrivée cette semaine d’un lot de vaccin de type AstraZeneca, la France et l’Italie annoncent la suspension de son utilisation après certaines informations faisant état d’un souci sanitaire concernant un certain nombre de patients et qui serait à l’origine de caillots sanguins entrainant des accidents vasculaires cérébraux .

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 419 953 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 1 505 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 486 cas. 19 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 415 643 cas locaux et de 4 310 cas en provenance de l’étranger. 2 422 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 958 personnes sont dans un état considéré comme critique et 289 personnes placées sous respirateurs.

83 025 sont actuellement actifs et 331 506 sont guéries 42 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 5 422 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé avec le chiffre de 17.5 %.