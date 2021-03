S’exprimant sur Twitter comme à son habitude, le Dr. Firas el Abiad a mis en garde contre une hausse importante du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID19, notant par ailleurs que le nombre de cas a dépassé le seuil symbolique des 3 000 personnes ce dimanche.

1/3 For the first time since January, the number of new Covid cases on a Sunday exceeded 3000, confirming an upward trend and impending wave. An increase in hospitalizations and deaths will follow. It is not clear what the response will be, other than the slow vaccine roll out. pic.twitter.com/BhOLmhogq2