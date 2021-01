6 minutes à lire

Le ministre de la santé Hamad Hassan a été testé positif au coronavirus et serait actuellement hospitalisé. Cette information intervient alors que le Liban vient de battre son record officiel du nombre de morts avec plus de 36 décès de personnes contaminées contre 32 hier et 34 au mois de mars 2020 et alors que le Liban entre demain, dans son premier jour de confinement total.

4 988 cas, tous locaux, ont été diagnostiqués aujourd’hui.

Le ministre avait précédemment indiqué s’être mis en quarantaine après que 3 membres de son cabinet aient été diagnostiqués positifs au virus.

Demain entre en vigueur, un confinement plus sévère que ceux qui ont été mis en place jusqu’à présent.

La circulation sera complètement interdite mise à part quelques rares exceptions, et la réduction du trafic aérien de 20%. Les hôpitaux privés seront l’objet de poursuites judiciaires et administratives s’ils n’augmentent pas ou refusent d’ajouter des lits de soins intensifs dédiés au traitement des patients de Covid-19. Il a été demandé au ministère de l’Information de prendre les mesures nécessaires afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation.

Les interdictions

Dans les détails de ces mesures indiquent que toutes les administrations et institutions publiques et privées, les garderies, les écoles et les universités publiques et privées, les entreprises et sociétés privées et notamment les établissements bancaires, les commerces, les jardins publics, corniches, terrains et les salles de sport, les bureaux, les marchés, le casino du Liban, les cinémas, les musées et les théâtres seront fermés.

Les cérémonies publiques et privées sont interdites ainsi que les rassemblements de toute sorte. Le ministère de l’Intérieur et les autorités religieuses fermeront les lieux sacrés et interdiront également les rassemblements. Pas de circulation alternée puisque la circulation est proscrite.

Les passagers en provenance de Bagdad, d’Istanbul, d’Adana, du Caire et d’Addis-Abeba, qui constituent 85% du nombre de cas contaminées à leur arrivée sur environ 500 cas par mois, seront obligés à séjourner à leurs frais pendant 7 jours dans un hôtel et à effectuer un examen PCR à leur arrivée, et un deuxième après six jours. Quant au trafic terrestre, les voyageurs arrivant par les frontières terrestres et maritimes seront interdits, à part ceux qui font escale au Liban pour un transit imminent.

Les exceptions

Pour ce qui est des exceptions, il a été décidé d’en accorder aux équipes du ministère des Travaux Publics et du Transport chargées des routes, des cours d’eau et de la circulation, et le ministre en question sera chargé de l’émission des permis nécessaires.

D’autres exceptions seront également de mises et concernent les secteurs et/ou personnes suivantes :

– Les ministères de la Défense, de l’Intérieur et des Municipalités.

– La direction générale de la Sûreté Générale

– La Croix Rouge Libanaise, la Défense civile, les Pompiers.

– Le ministère de la Santé Publique et ses équipes volontaires.

– Les hôpitaux publics et privés et les centres de soins.

– Les pharmacies et les laboratoires.

– La direction générale de la CNSS.

– Les compagnies d’assurance, les contrôleurs sanitaires, les audits.

– L’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, les ports, et leurs administrations.

– L’Electricité du Liban, les entreprises chargées de la distribution d’électricité, la direction générale du ministère de l’Energie et des Eaux, les installations pétrolières, les stations d’essence, les entreprises chargées de la distribution du gaz et de l’eau.

– Ogero, le ministère des Télécommunications.

– Les juges, les avocats, certaines organisations internationales et certains institutions religieuses.

– Les chefs et les membres du corps diplomatique, de la Croix-Rouge internationale et du personnel des Nations Unies, pour les missions d’urgence conformément à une décision rendue par le Coordinateur spécial des Nations Unies.

– Le clergé impliqué dans les œuvres sociales et possédant une carte délivrée à cet effet par les autorités religieuses et dont l’utilisation est restreinte pendant la période de fermeture.

– Les motos pour les services de livraisons à domicile.

– Les voitures qui se dirigent vers et depuis l’aéroport de Beyrouth avec le billet d’avion comme preuve en leur possession.

– Les camions de transports de marchandises (laitages, fruits et légumes, viandes, produits animaliers)

Les chiffres

Quels sont les chiffres clés de la progression du coronavirus COVID-19 au Liban? Le seuil des 2000 cas quotidiens a été dépassé le 5 novembre 2020

Le Liban a franchi le seuil des 215 553 cas le 9 janvier 2021, celui des 180 000 cas, le lundi 31 décembre, celui des 160 000 cas, le 22 décembre, celui 150 000 cas, le 16 décembre, celui des 140 000 cas, le 9 décembre, celui des 130 000 cas, le 2 décembre, celui 110 000 cas, le 18 novembre, celui des 100 000 cas, le jeudi 12 novembre. Celui des 90 000 cas totaux a été passé ce vendredi 6 novembre. Le cas des 200 000 cas locaux a été passé le 7 janvier, celui des 140 000 cas locaux le 11 décembre, celui des 100 000 cas locaux le 13 novembre, celui des 90 000 cas locaux, le samedi 7 novembre. Le nombre de personnes en état critique est de 535 cas. Le nombre total de décès atteint jusqu’à ce jour est de 1590, il a passé le cap des 1000 morts, le 29 novembre, le cap des 900 personnes, le 22 novembre et avait passé le cap des 800 personnes, le samedi 14 novembre.

Le nombre de cas actifs dépasse le chiffre des 50 000 personnes, le 28 novembre.

Le nombre de guérisons a dépassé 100 000 cas le 14 décembre et celui des 70 000 cas, mardi 24 novembre. Quels sont les chiffres du jour? Au total, 231 936 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 4 988 cas. Aucun cas serait en provenance de l’étranger. Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 228 355 cas locaux et de 3 581 cas en provenance de l’étranger. 1 651 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 627 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse.

84 323 sont actuellement actifs et 145 873 sont guéries 35 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 1 740 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Le taux de positivité est en hausse à 17.1 %.