Les proches de membres du personnel médical décédé du coronavirus après avoir été infectés dans le cadre de leur profession devraient bénéficier d’avantages sociaux identiques à ceux de l’Armée Libanaise.

Ils bénéficieraient ainsi d’un soutien financier et d’un suivi social identique à ceux des membres de l’institution militaire.

Un projet de loi allant dans ce sens a été approuvé par les commissions parlementaires en charge de ce dossier, indique le député Assem Araji.

De source officiel, on indique que 48 médecins seraient décédés des suites du coronavirus au Liban. Cependant, des sources proches du conseil de l’ordre estiment ce chiffre plus important et dépassant plus de 70 médecins. Aucun chiffre officiel concernant le personnel hospitalier ou médical décédé suite à une infection par le virus n’a été pour l’heure donné.

Par ailleurs, de nombreux médecins libanais exerçant à l’étranger sont également décédés.

Les structures hospitalières ont été mises à rude épreuve depuis 2 ans, d’une part en raison de la crise financière que traverse le Pays des Cèdres mais également par l’épidémie du coronavirus COVID19.

Au total, 524 251 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 519 030 cas locaux et de 5 211 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre total de personnes décédées est de 7 224 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

1 343 personnes étaient hospitalisées et 601 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 173 personnes placées sous respirateur.

Au total, 290 281 personnes ont reçu une première dose et 155 706 personnes ont reçu les 2 doses