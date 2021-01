Le président de la République, le Général Michel Aoun, a convoqué le Conseil supérieur de défense pour une réunion « urgente » le 21 janvier au palais présidentiel de Baabda, alors que le nombre de décès a franchi un nouveau cap hier avec plus de 50 morts.

Certaines sources font état d’une possible prolongation des mesures de confinement et de couvre-feu pour 3 à 4 semaines supplémentaires.

Au total, 255 956 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier. Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 252 299 cas locaux et de 3 657 cas en provenance de l’étranger.

2 038 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 750 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse et 222 personnes placées sous respirateurs.

97 909 sont actuellement actifs et 153 038 sont guéries

53 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 1 959 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le taux de positivité est en hausse à 19.6 %.